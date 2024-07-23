泰總理擬將大麻重列毒品 盟友有意見計畫可能生變

泰國總理與副總理對於大麻重列毒品立場不一，如今傳出泰國將尋求透過立法來管制快速成長的大麻產業，這可能使大麻重列毒品的計畫束之高閣，並緩解執政聯盟內部的緊張關係。

路透社報導，泰國於2022年成為亞洲首批將大麻除罪化的國家之一，但缺乏相關法律的控管，也沒有明確法規來預防大麻用於享樂。這讓大麻咖啡店與零售商等湧現，民眾對濫用大麻的擔憂也急劇上升。

泰國新政府上台後，政策大轉彎，總理賽塔（Srettha Thavisin）宣示要在今年底前將大麻重新列為毒品。

但賽塔聯合政府內第2大陣營，也就是泰國副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）擔任黨主席的泰自豪黨（Bhumjaithai），在推動大麻自由化方面有重要影響。

綜合「時代雜誌」（TIME）與路透社報導，身兼內政部長的阿努廷今天表示，政府將討論管制大麻產業及大麻使用的法律草案，各政黨可將自家草案提交給國會，與泰自豪黨的版本並陳。

儘管細節仍不明朗，但這項作法可能使賽塔推動大麻重新入罪化的爭議行動喊卡。數以千計的泰國大麻農、大麻店和使用者，對這項消息喜聞樂見。

阿努廷表示，賽塔已同意立法是適當的步驟，「我很感謝總理考慮此事並決定頒布法案」。

屬於「為泰黨」（Pheu Thai）的賽塔對娛樂用大麻持反對態度，他曾說將把大麻重新定罪，僅允許其醫療及研究用途。

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