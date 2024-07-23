越共總書記辭世舉國哀戚、歌頌 3網友逆風發言遭罰「750萬越南盾」

越共中央總書記阮富仲近日辭世，正當舉國哀戚、歌頌阮富仲對黨國的成就與貢獻時，有3名越南民眾在臉書上「逆風」講述阮富仲的不是，分別被警方處以數百萬越南盾的罰款。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，近日有3名臉書（Facebook）帳號持有者遭越南警方指控散布捏造、扭曲、詆毀阮富仲（Nguyen Phu Trong）巨大成就與貢獻的訊息，其中兩人分別被罰750萬（新台幣約9641元）、550萬越南盾。

警方宣稱，這兩人發布並分享錯誤、捏造、誹謗的訊息，傷害機關、組織聲譽以及個人的名譽和尊嚴，此舉觸犯法律。另外還有一名38歲男子被警方傳喚、警告，並寫下不再犯的承諾。

胡志明市警方指出，7月19日下午，阮富仲辭世的消息引起越南民眾與國際友人的高度關注。大多數人對於阮富仲為黨和革命事業及為越南民族的發展和飛躍所做出的貢獻，都表達了敬意、哀悼及緬懷。

然而，胡志明市公安局網路安全和防範打擊高科技犯罪處發現一群國內、外人士在散布「虛假、捏造、扭曲的訊息，否認阮富仲的偉大成就和貢獻，攻擊破壞民族大團結，詆毀黨和國家的領導。」

警方表示，3名臉書帳號的持有者對自己所做的事情皆坦承以對。胡志明市警方說，公民具言論自由權利，但需在社會道德與法律範圍內。利用言論自由與網路自由侵犯組織和個人合法權益，將遭法律與規定嚴重處理。