聽新聞
test
0:00 / 0:00

越共總書記辭世舉國哀戚、歌頌 3網友逆風發言遭罰「750萬越南盾」

中央社／ 河內23日專電
越共中央總書記阮富仲近日辭世，有3名越南民眾在臉書上「逆風」講述阮富仲的不是，分別被警方處以數百萬越南盾的罰款。 歐新社
越共中央總書記阮富仲近日辭世，有3名越南民眾在臉書上「逆風」講述阮富仲的不是，分別被警方處以數百萬越南盾的罰款。 歐新社

越共中央總書記阮富仲近日辭世，正當舉國哀戚、歌頌阮富仲對黨國的成就與貢獻時，有3名越南民眾在臉書上「逆風」講述阮富仲的不是，分別被警方處以數百萬越南盾的罰款。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，近日有3名臉書（Facebook）帳號持有者遭越南警方指控散布捏造、扭曲、詆毀阮富仲（Nguyen Phu Trong）巨大成就與貢獻的訊息，其中兩人分別被罰750萬（新台幣約9641元）、550萬越南盾。

警方宣稱，這兩人發布並分享錯誤、捏造、誹謗的訊息，傷害機關、組織聲譽以及個人的名譽和尊嚴，此舉觸犯法律。另外還有一名38歲男子被警方傳喚、警告，並寫下不再犯的承諾。

胡志明市警方指出，7月19日下午，阮富仲辭世的消息引起越南民眾與國際友人的高度關注。大多數人對於阮富仲為黨和革命事業及為越南民族的發展和飛躍所做出的貢獻，都表達了敬意、哀悼及緬懷。

然而，胡志明市公安局網路安全和防範打擊高科技犯罪處發現一群國內、外人士在散布「虛假、捏造、扭曲的訊息，否認阮富仲的偉大成就和貢獻，攻擊破壞民族大團結，詆毀黨和國家的領導。」

警方表示，3名臉書帳號的持有者對自己所做的事情皆坦承以對。胡志明市警方說，公民具言論自由權利，但需在社會道德與法律範圍內。利用言論自由與網路自由侵犯組織和個人合法權益，將遭法律與規定嚴重處理。

網路媒體 越南 阮富仲

延伸閱讀

越南蚵仔出口「台灣吃下82%」 產地脫貧重要功臣

菅義偉7/25以日相特使身分 出席越共總書記國葬

茂林季營收 衝全年高峰

越南大叻愛情城市 浪漫奇幻混搭「小歐洲」

相關新聞

越共總書記辭世舉國哀戚、歌頌 3網友逆風發言遭罰「750萬越南盾」

越共中央總書記阮富仲近日辭世，正當舉國哀戚、歌頌阮富仲對黨國的成就與貢獻時，有3名越南民眾在臉書上「逆風」講述阮富仲的不...

不滿匈牙利總理突訪中俄 布達佩斯遭歐盟褫奪「關鍵會議」主辦權

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾今天宣布，8月原定由匈牙利主辦的外交與國防部長會議將從布達佩斯移師至布魯塞爾舉行。此舉是...

孟加拉暴力示威逾2500人被捕 至少174死

法新社統計，截至今天，在孟加拉連日暴力示威中被逮捕的人數已超過2500人。當地民眾近日因公務員職缺配額問題而掀起大規模抗...

漏洞的總和：荷蘭火車出軌案，調查一年後為何「查無事故原因」？

荷蘭堪稱歐盟的鐵路優等生，其鐵道在營運面以及設備規格一直保持高水準，但2023年4月荷蘭國鐵公司（NS）的一起死亡出軌事故，震驚了荷蘭公眾。經過一年多的調查，荷蘭安全委員會才終於公布了調查報告——然而，對於最受注目的事故原因，報告中卻僅以一句話帶過：「荷蘭安全委員會始終無法確定事故的直接原因。」為何無法確定原因？這句話代表調查單位未盡職責嗎？這份報告應該如何解讀？

川普遇刺受傷後 加拿大總理也收死亡威脅

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police, RCMP）今天指控兩名亞伯達省男子對加國總...

委內瑞拉選舉紛亂多 巴西盼別輕舉妄動

委內瑞拉曾因選舉產生動亂，以致難民往四處遷移，影響鄰國安寧，因此巴西總統魯拉22日提前呼籲委內瑞拉總統馬杜羅於28日的選舉別輕舉妄動，若選舉結果對自己不利，也不要推翻結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。