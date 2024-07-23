范德賴恩連任歐盟主席5天後 中國總理李強致電祝賀

荷蘭堪稱歐盟的鐵路優等生，其鐵道在營運面以及設備規格一直保持高水準，但2023年4月荷蘭國鐵公司（NS）的一起死亡出軌事故，震驚了荷蘭公眾。經過一年多的調查，荷蘭安全委員會才終於公布了調查報告——然而，對於最受注目的事故原因，報告中卻僅以一句話帶過：「荷蘭安全委員會始終無法確定事故的直接原因。」為何無法確定原因？這句話代表調查單位未盡職責嗎？這份報告應該如何解讀？

2024-07-23 16:27