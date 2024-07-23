范德賴恩連任歐盟主席5天後 中國總理李強致電祝賀

中央社／ 台北23日電

中國國務院總理李強今天致電范德賴恩，祝賀她連任歐洲聯盟執行委員會主席。李強表示，中方願與歐方一起努力，持續增進戰略互信。李強的賀電距離范德賴恩18日連任已有5天。

新華社報導，李強23日致電范德賴恩（Ursula vonder Leyen），祝賀她連任歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席。

李強表示，中國政府一貫高度重視發展與歐盟關係，重視歐洲聯盟執行委員會的重要作用和影響。當前中歐關係呈現穩定發展勢頭，雙方對話合作取得積極成果。中方願與歐方一道努力，不斷築牢中歐關係政治基礎，持續增進戰略互信，全面加強互利合作，共同應對全球性挑戰，為增進雙方人民福祉、維護世界穩定繁榮作出更大貢獻。

范德賴恩18日獲歐洲議會表決同意她連任歐盟執委會主席，她在投票前提出未來5年任期政綱並發表演說，包括續推歐盟「綠色新政」減碳目標、增強綠能產業及國防投資、遏阻中國對台武力脅迫。

歐盟由7月5日起對中國進口電動車加徵暫時性關稅，引起中國強烈不滿。

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