不滿匈牙利總理突訪中俄 布達佩斯遭歐盟褫奪「關鍵會議」主辦權

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾今天宣布，8月原定由匈牙利主辦的外交與國防部長會議將從布達佩斯移師至布魯塞爾舉行。此舉是對匈牙利的「象徵性」警告，以回應該國總理在烏克蘭問題上違反歐盟立場的行動。

法新社報導，歐盟外長與防長會議將於8月28日至30日登場。布達佩斯本月1日才接任歐盟輪值主席國，如今遭褫奪關鍵會議主辦權，其聲譽可謂備受打擊。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）利用輪值歐盟主席國身分，分別於5日、8日突然造訪俄羅斯和中國，讓歐盟其他26國大為錯愕。尤其他雖非代表歐盟出訪，卻在文宣放上歐盟輪值主席的標誌，混淆視聽的做法引來歐盟領袖群起批評，後座力也陸續出現。

奧班是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在歐盟最親密的盟友。他曾屢次阻礙布魯塞爾懲罰克里姆林宮並援助烏克蘭對抗俄軍入侵的努力。

波瑞爾（Josep Borrell）今天在布魯塞爾主持歐盟外長會議後表示，「除了一個國家（指斯洛伐克）之外，所有成員國都對這種行為表示嚴厲批評。」

波瑞爾表示，奧班政府的立場「必然招致一些後果」，歐盟「必須向匈牙利傳達一個訊息，即使是象徵性訊息也好」。

上週，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）也決定所有執委下半年都不出席在匈牙利舉行的非正式部長會議，以表達抵制之意。

布達佩斯則反酸歐盟更改會議地點之舉。匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）在臉書（Facebook）發文稱，歐盟的反應「真是太棒了。我無意傷他們的心，但我還以為自己在一間幼稚園裡。」