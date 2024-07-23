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孟加拉暴力示威逾2500人被捕 至少174死

中央社／ 達卡23日綜合外電報導
圖為孟加拉軍人站崗。 美聯社
圖為孟加拉軍人站崗。 美聯社

法新社統計，截至今天，在孟加拉連日暴力示威中被逮捕的人數已超過2500人。當地民眾近日因公務員職缺配額問題而掀起大規模抗議。

法新社取得孟加拉首都達卡（Dhaka）、吉大港（Chittagong）等地警方的進一步資訊，統計被捕人數達2580人。

根據法新社取得警方和醫院數據所做的另一項統計，至少已有174人喪命，包括多名警察。

這番動盪始於民眾抗議搶手公職的錄用配額政治化，上週擴大為總理哈希納（Sheikh Hasina）任內最嚴重的暴動。

孟加拉當局實施宵禁，並在各地部署軍人，同時封鎖全國網路，大幅限制資訊流通，影響許多人的日常生活。

在全國示威壓力下，最高法院本月21日刪減了保留給特定群體的職缺數量，從總數的56%降到7%。這些特定群體多數是1971年在對抗巴基斯坦的解放戰爭中效力的「自由戰士」後裔。

雖有93%的職缺將依據能力來分配，但這項決定未能滿足示威群眾希望徹底廢止「自由戰士」類別的要求。

主導示威的學生團體昨天暫停抗議48小時。學生團體領袖說，他們不想要「以這麼多鮮血為代價」換來的改革。

軍方首長稍早說，情況已獲控制。但當局今天繼續實施限制措施。

發起抗議的主要團體「學生反歧視運動」（StudentsAgainst Discrimination）領袖昨天在病房中告訴法新社，他遭人綁架毆打，擔心自己有生命危險。「學生反歧視運動」今天表示，至少4名領袖下落不明，要求當局在今晚之前把人「放回來」。

孟加拉的職缺配額制度曾於2018年中止實施，但於今年6月重啟。與此同時，政府數據顯示，當地有1800萬名年輕人失業，因此恢復配額制度讓面臨失業危機的畢業生深感憤怒。

孟加拉

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