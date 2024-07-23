菅義偉7/25以日相特使身分 出席越共總書記國葬
日媒報導，日本前首相菅義偉同意以首相岸田文雄特使身分，7月25日代表出席在越南河內市舉行的越共總書記阮富仲國葬。
越南共產黨中央委員會總書記阮富仲（Nguyen PhuTrong）7月19日下午1時38分病逝於108中央軍隊醫院。越南官方通報未說明具體病因，僅說阮富仲因年事已高、重病而辭世，並將舉行國葬。
日本時事通信社報導，阮富仲國葬將於7月25日及26日在河內市舉行，日本自民黨籍前首相菅義偉訂25日出席國葬。
岸田今天在首相官邸與菅義偉會談時，邀請菅義偉以首相特使身分代表出席國葬，獲菅義偉首肯。
日本共產黨也宣布，共產黨中央委員會議長志位和夫為出席國葬，7月25日到27日將訪問河內市。
日本放送協會（NHK）報導，菅義偉2020年擔任首相時，首次出訪就前往越南，現在更擔任日本與越南友好議員聯盟最高顧問。菅義偉預計7月24日啟程，25日出席國葬。
產經新聞報導，相關人士透露，菅義偉此行將攜帶岸田親筆信前往。
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