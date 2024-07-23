美駐聯合國大使訪海地 再供近20億元人道援助金

美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天造訪深陷危機的海地，宣布再提供6000萬美元（約新台幣19.7億元）人道援助資金。

法新社報導，湯瑪斯－葛林斐德在1天行程中，與過渡總統委員會和新任總理康尼爾（Garry Conille）會談。

她在記者會上表示：「海地民眾應享有自由、公正的選舉，和一個真正能對人民負責的政府。」

海地長期因幫派暴力而處於動盪，今年2月底有武裝團體在首都太子港（Port-au-Prince）發動攻擊，要求時任總理亨利（Ariel Henry）下台，導致衝突加劇。

根據新聞稿，湯瑪斯－葛林斐德也宣布將透過美國國際開發總署（USAID）提供6000萬美元，「為海地增添額外維安設備和人道援助提供大筆美國資金」。

這筆錢將用於食物、水、避難所和其他必需品。美國先前已向海地承諾1.05億美元金援。

數天前，部署於海地的肯亞警察開始巡邏太子港部分地區。

在聯合國支持下，肯亞近期派遣數百名警力至當地協助穩定日漸動盪的局勢。