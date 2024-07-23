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川普遇刺受傷後 加拿大總理也收死亡威脅

中央社／ 多倫多22日綜合外電報導
加拿大總理杜魯道。(路透)
加拿大總理杜魯道。(路透)

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police, RCMP）今天指控兩名亞伯達省男子對加國總理杜魯道（Justin Trudeau）和其他政治領袖發出死亡威脅。

路透社報導，加拿大警方表示，其中一人涉嫌於5月10日在社群平台X上發文揚言要殺死杜魯道，另一人則於6月7日在YouTube上宣稱要殺死杜魯道、加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）和新民主黨（New Democratic Party）黨魁駔勉誠（JagmeetSingh）。

經警方調查，發布死亡威脅者分別為來自卡加立（Calgary）的23歲男子與來自艾德蒙頓（Edmonton）的67歲男子，兩人分別被指控1項與3項威脅罪名，預計將於本週出庭。

美國共和黨總統候選人川普本月稍早遭遇暗殺未遂後，加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic Leblanc）即表示，維安和執法人員正加強警戒。

皇家騎警督察強森（Matthew Johnson）透過聲明表示：「在這個數位時代，網路世界有大量互動，且許多人認為這些互動是匿名的，他們認為虛擬的行為和言語不會產生任何後果。」

強森表示：「當這些虛擬行為或言語跨越憲法保護的言論自由界限並構成犯罪活動時，警方將徹底調查，追究責任。」

加拿大 川普

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