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委內瑞拉選舉紛亂多 巴西盼別輕舉妄動

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】委內瑞拉曾因選舉產生動亂，以致難民往四處遷移，影響鄰國安寧，因此巴西總統魯拉22日提前呼籲委內瑞拉總統馬杜羅於28日的選舉別輕舉妄動，若選舉結果對自己不利，也不要推翻結果。委內瑞拉2018年就是因為選舉導致政府分裂，加上國內高通膨，引發嚴重難民危機，超過650萬人逃往中美洲與美國。

批馬杜羅恐嚇民眾

根據《美聯社》報導，魯拉表示，巴西會派前外交部長阿洛米前往委內瑞拉觀選，並呼籲馬杜羅要尊重28日的選舉結果。他對於馬杜羅近日表示，若他輸掉選舉，委內瑞拉將面臨大屠殺的言論感到相當驚恐，正常民主國家應該是接受結果，並努力下次選舉。

委內瑞拉將於28日舉行選舉，馬杜羅面對反對派聯盟聯合推舉前外交官岡薩雷斯與其競選，持續在選前宣稱反對派若輸掉選舉，恐煽動民眾進行大規模抗爭。但過去很少公開批評馬杜羅的魯拉指出，若馬杜羅真心希望委內瑞拉能發展經濟，讓難民回歸祖國，就應該尊重未來的任何選舉結果。

難民危機影響美洲

馬杜羅自前委內瑞拉領導人查維茲於2013年過世後，就持續統治委內瑞拉。2018年，由於許多反對黨被馬杜羅禁止參選，讓他以高得票率當選，引發反對派不滿，美國、加拿大與歐盟都拒絕承認他當選，周圍如哥倫比亞、巴拉圭與南美的區域組織「利馬集團」都宣布與委內瑞拉斷交。

由於國內高通膨加政治動盪，委內瑞拉也爆發難民危機，據《聯合國難民署》統計，超過650萬民眾紛紛逃往巴西、哥倫比亞，甚至穿過中美地峽跑到美國，由於中南美各國也遭受嚴重暴力、毒品、政治動盪與黑道等因素困擾，讓這些難民被各國拋棄，人道處境堪憂。

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