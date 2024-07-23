中文廣告購買移民護照 泰國將調查是否涉及不法

曼谷的街頭出現簡體中文廣告，標榜可以快速購買其他國家的移民護照。泰國內政部要求撤下廣告，警方將調查是否涉及不法行為。泰國政府官員表示，要避免外國人把泰國當成犯罪據點。

曼谷的匯狂（Huai Khwang ）地區是許多中國遊客、生意人和中國移民喜歡聚集的地方，泰國民眾最近發現匯狂區出現廣告看板，上面以簡體中文寫著「快速購買移民護照」、「100%合法入籍護照」以及「30天入籍」等標語，並列出印尼、萬那杜、柬埔寨和土耳其等不同國家的價格，民眾將照片上傳到社群媒體，引起關注。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）得知此事後，要求撤下廣告，並要求相關單位調查設立這樣的廣告看板以及這樣的生意是否合法，昨天早上這個廣告看板已被撤下。

泰國政府為了刺激經濟，7月中起大幅開放可以免簽入境泰國的國家數目，不過內政部發言人戴蘇麗（Traisulee Traisaranakul ）昨天表示，泰國開放政策讓外國人入境較為簡便，不過重點將放在更嚴格審查入境的人，避免罪犯利用泰國做為犯罪據點。

移民局副局長潘塔納（Panthana Nuchanart）表示，販售泰國國籍是嚴格被禁止的，廣告中提到的都是其他國家的國籍，只是在泰國廣告，因為廣告中沒有提到泰國國籍，因此沒有違法，不過警方會調查是否有相關的其他不法行為。

泰國皇家警察發言人施力瓦（Siriwat Deepor）表示，警察總長托薩（Torsak Sukwimon）已經要求曼谷市警局調查是誰設立以及廣告的合法性，同時要求移民警察確認在泰國的觀光客和外國專業人士是否符合相關法規，以在觀光和安全之間取得平衡。