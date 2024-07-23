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睽違4年半 中日副外長重啟戰略對話

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本外務事務次官岡野正敬與中國副外交部長馬朝旭昨天在東京進行「日中戰略對話」，盼在眾多外交挑戰中聚焦共同利益。這是兩國副外長睽違4年半進行戰略對話。

日經亞洲 （Nikkei Asia）報導，岡野正敬和馬朝旭論及東海、南海局勢發展、烏克蘭等議題之外，也提及日本排放福島第一核電廠的「核處理水」入海和中國拘留日本公民的案件。

中日副外長上一次會晤是在2020年1月，當時雙方正在籌備中國國家主席習近平到日本進行國是訪問，不過習近平的訪日行程因為全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延而擱置。兩國的戰略對話也因為美中關係緊繃、經濟安全議題出現分歧而暫停。

日本首相岸田文雄與習近平去年11月舉行會談之後重啟這個日中對話框架。兩位領袖當時再度確認兩國「戰略互惠關係」，同意在「各個層面」保持密切溝通，包括適時舉行高層經濟對話和人文交流。

政壇領袖、外交政策及國防高層的直接對話，有助於穩定雙邊關係。

日本外務大臣上川陽子和中國外交部長王毅正考慮在寮國25日起舉行的東南亞國家協會（ASEAN）會議場邊進行會談。

報導指出，東京與北京當局也正考慮在今秋登場的20國集團（G20）高峰會或亞太經濟合作會議（APEC）高峰會場邊舉行領袖會談，希望為未來外長互訪奠定基礎，為習近平考慮訪日鋪路。

日經亞洲分析，中國亟欲在美國11月總統大選前加強對日關係，擔憂美國若進一步採取強硬姿態面對中國，日本恐跟進美國腳步。

此外，北京也在等待日本執政黨自民黨可能在9月舉行的總裁（黨主席）選舉結果。屆時自民黨總裁選舉的勝方將成為下一任日本首相。報導分析，北京當局也希望避免日本的對中政策出現激烈轉變。

中共 日本 習近平

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