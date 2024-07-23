伊拉克連續處決恐怖主義定罪者 人權團體憂心
伊拉克官方表示，他們今天以絞刑處決10名被定罪為恐怖分子的囚犯，3個月來第4次絞死人犯讓人權團體呼籲廢除死刑。
法新社報導，伊拉克的法院近年對數以百計被依恐怖主義定罪者判處死刑與無期徒刑，人權團體譴責這些審判過於倉促。根據伊拉克法律，恐怖主義和謀殺罪可判死刑，處決令必須由總統簽署。
一名衛生官員表示，在伊拉克南部城市納西里耶（Nasiriyah）的阿爾胡特監獄（Al-Hut prison），有10名伊拉克人因「恐怖主義罪行和加入伊斯蘭國（IS）」定罪被處以絞刑」；另一名安全消息來源也證實人犯處決。
位於納西里耶的阿爾胡特監獄是座惡名昭彰的監獄，「阿爾胡特」在阿拉伯語意思是「鯨魚」，因伊拉克人相信關押在阿爾胡特監獄的人永遠無法活著走出。
安全和衛生消息來源透露，4月22日有11名「恐怖主義罪犯」被絞死、5月6日一批相同罪名者被處決，5月31日也處決8名恐怖主義罪犯。
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