上百人喪命…孟加拉抗爭緊張升溫 馬來西亞派專機撤僑
孟加拉學生抗議造成上百人喪生，500多人被捕。馬來西亞政府派專機撤僑，撤離在當地工作的大馬公民與留學生。首相安華說，這是根據孟加拉最新情勢做的決定。
孟加拉學生反對公職配額制度，在首都達卡（Dhaka）連日抗爭引爆警民衝突。警方表示，包含在野領袖在內逾500人被捕，總理哈希納（SheikhHasina）辦公室19日宣布全國宵禁，並派軍隊維持治安。
大馬媒體包括官方的馬新社（Bernama）等報導，外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）在安華（Anwar Ibrahim）批准撤僑行動後，今天透過亞洲航空（AirAsia）專機撤離包括124名留學生在內的馬來西亞國民。
安華表示，大馬公民安全是政府考量當務之急，孟加拉局勢最初看似在掌控中，但如今駐地使館回報訊息，應該要撤回仍在當地的大馬公民。
穆罕默德哈山說，已調派專機今天起飛撤僑，也有在當地工作的大馬機師希望返國。
他說，外交部自孟加拉發生學生衝突之初就密切關注最新情勢。
另外，馬來西亞與孟加拉關係密切，不少孟加拉移工非常關心學生反對公職配額制度的抗爭情勢，一名在大馬工作的水電維修技師說，周遭朋友憂慮愈演愈烈的衝突，從媒體報導獲悉警方逮捕數百人，他擔心目前在達卡的家人與親友安危。
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