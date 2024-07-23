快訊

蔡阿嘎清空前員工蘿拉辦公室 發現「消失合約、公關品」

休旅車撞雲豹裝甲車要賠上億？軍方：須先鑑定肇責

從漢光演習估共軍進襲北台8路線 解讀國軍衛戍作戰部署

上百人喪命…孟加拉抗爭緊張升溫 馬來西亞派專機撤僑

中央社／ 吉隆坡23日專電
孟加拉示威學生與警察發生衝突。(路透)
孟加拉示威學生與警察發生衝突。(路透)

孟加拉學生抗議造成上百人喪生，500多人被捕。馬來西亞政府派專機撤僑，撤離在當地工作的大馬公民與留學生。首相安華說，這是根據孟加拉最新情勢做的決定。

孟加拉學生反對公職配額制度，在首都達卡（Dhaka）連日抗爭引爆警民衝突。警方表示，包含在野領袖在內逾500人被捕，總理哈希納（SheikhHasina）辦公室19日宣布全國宵禁，並派軍隊維持治安。

大馬媒體包括官方的馬新社（Bernama）等報導，外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）在安華（Anwar Ibrahim）批准撤僑行動後，今天透過亞洲航空（AirAsia）專機撤離包括124名留學生在內的馬來西亞國民。

安華表示，大馬公民安全是政府考量當務之急，孟加拉局勢最初看似在掌控中，但如今駐地使館回報訊息，應該要撤回仍在當地的大馬公民。

穆罕默德哈山說，已調派專機今天起飛撤僑，也有在當地工作的大馬機師希望返國。

他說，外交部自孟加拉發生學生衝突之初就密切關注最新情勢。

另外，馬來西亞與孟加拉關係密切，不少孟加拉移工非常關心學生反對公職配額制度的抗爭情勢，一名在大馬工作的水電維修技師說，周遭朋友憂慮愈演愈烈的衝突，從媒體報導獲悉警方逮捕數百人，他擔心目前在達卡的家人與親友安危。

孟加拉 專機 馬來西亞

延伸閱讀

孟加拉抗議浪潮 仍在蔓延

孟加拉爆衝突！民眾為抗議特殊工作法走上街頭 政府鐵腕鎮壓上百人亡

馬來西亞生來台連年走低 台灣教育大學系統率5校長赴大馬招生

安華：系統性推能源轉型 大馬成綠色投資首選地

相關新聞

巴黎的低端人口？奧運背後「被藏起來的人」

冠冕堂皇的事物總是充滿矛盾，而奧運是這個世界上最冠冕堂皇的事物之一。 基於卓越、尊重、團結、多樣性與永續性等普世價值，國際奧委會於2021年東京奧運開幕前夕正式修改奧運座右銘，在原本的「更快、更高、更強」後面加上「更團結」（Citius, Altius, Fortius — Communiter），主張奧運並不只是屬於運動選手，更是屬於所有人。然而實際的情況顯示，某些族群似乎不在這個「更團結」的想像當中。

上百人喪命…孟加拉抗爭緊張升溫 馬來西亞派專機撤僑

孟加拉學生抗議造成上百人喪生，500多人被捕。馬來西亞政府派專機撤僑，撤離在當地工作的大馬公民與留學生。首相安華說，這是...

勞工逾60歲減薪沒福利 日企推同工同酬逆轉高齡歧視

與台灣類似，日本的勞工年逾60歲以後常會被減薪三、四成、沒有獎金、取消福利等，有人為此控告雇主歧視。熟練的中高齡員工價值不該被抹滅，近年已有日本企業給同工同酬，YKK集團甚至率先廢除強制退休年齡。

醫生靠賣樂透過活…緬甸中產知識分子出走 政變後的世代斷層

2021年緬甸政變改變了無數緬甸人的人生，更改變了這個國家的命運。大量中產階級和菁英...

布林肯與奧斯丁雙訪印太 鞏固盟友夥伴關係創造威懾

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本周將出訪亞洲，訪問越南、寮國、日本、菲律賓、新加坡和蒙古6國；布林肯除...

瓜地馬拉斥24億元造監獄 杜絕獄內黑幫惡勢力滋生

瓜地馬拉內政部宣布，將著手建造一座最高安全級別的監獄，規劃可容納3000名囚犯，希望解決瓜國監獄擁擠的狀況，並且遏止黑幫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。