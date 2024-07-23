印尼新首都大興土木 日夜趕工盼獨立日竣工

印尼遷都專題1

正午時刻艷陽高照，工程車進出揚起大量沙塵，籠罩正大興土木的「努山塔拉」。工人在炙熱難耐的高溫下，穿梭鋼筋梁柱間，大型機具發出巨大轟隆聲，各司其職把握最後施工時刻，力拚在8月新都落成日前，完成新首都建設。

從高處眺望努山塔拉，可見拔地而起的一棟棟大樓，但部分建築物仍只見鋼樑，地面上深長的大型水管隧道內有多條粗大管線，一旁的工程道路可見工程車大排長龍。

「一下雨，還沒鋪柏油的工地道路就會瞬間成泥濘，導致大塞車！」印尼新首都遇到豪雨，車輛塞車1至2個小時成了常態，工地負責人、安全顧問希維（Seeway Suwahyono）解釋，最近天氣不穩定，若雨太大就得暫時停工。

6月盛夏，東加里曼丹省的努山塔拉（Nusantara）時晴時雨，增添施工難度，眼看距離總統佐科威（Joko Widodo）訂定的新都落成日－8月17日獨立日，僅剩1個多月，當局靠人工技術轉移下雨區域，以減少阻礙建設的強降雨。

為解決交通堵塞、取代雅加達作為新首都的努山塔拉，在施工期間發生塞車問題著實諷刺，但這只是遷都工程諸多挑戰中的冰山一角。

● 完成政府中心為首要目標

新首都自2022年8月開始施工，力拚2年內完成第一階段工程，這對城市設計師、承包商，乃至於第一線工人都造成龐大壓力。

根據中央社取得的「努山塔拉」城市規劃圖顯示，新首都分成9個區域，分別為政府中心，以及尚未開發的經濟中心、健康服務區、娛樂及旅遊區、教育城、創新與研究中心、農產中心、農牧種植區和高科技產業區。

8月獨立日前必須完工的政府中心屬於工程第一階段，占地約6600公頃；至於整座努山塔拉則為25萬6000公頃，是雅加達面積4倍之大，其中25%的土地將作為建地，其餘則保留為森林。

不過，光是政府中心就有多達數十棟建築物，除了外型為印尼神鷹的總統府，還有部長、秘書長和內閣秘書處的辦公室、36棟部長官邸、足球場、醫院、飯店、公務員宿舍和購物中心等，目標是在2年內完工，因此從施工日那天就注定得不斷和時間賽跑。

● 工人日夜加班拚完工

曾修建總統府獨立宮的工人內克（Nek）對參與努山塔拉的建設感到興奮，他主要負責鋪設人行道，為達到政府訂定的完工時程，必須不斷加班，不免感到疲累。

內克只是數千名日夜趕工的工人之一，他告訴中央社：「每天從早工作到晚上，甚至還要加班到凌晨12時或1時，工作速度要很快才能跟上進度，接著隔天早上8時再繼續工作。」

正大興土木的努山塔拉宛如一座不夜城，晚間有強大的照明設備，以供建築工人持續趕工，24小時輪班從不停歇。

新首都工程的承包商負責人薩哈特（Barnard SahatR Hutapea）告訴中央社，截至6月底，第一階段的政府中心（KIPP）進度已達八成，區域內大部分的建築已完成，正進行內部裝潢，很有信心能如期在8月中前完工。

薩哈特說，努山塔拉的機場和聯外高速公路仍在興建，目前從最近的巴里巴伴（Balikpapan）機場，得乘車約2個多小時才能抵達努山塔拉，高速公路8月中旬完工後，將能減少至40分鐘。

● 時程緊迫 承包商壓力大

薩哈特說，新首都機場的工程進度截至6月底已達60%，預計8月17日獨立日慶祝期間，作為接待來賓和外國元首的機場，初期階段將不提供給商用航班使用。

不過，6月底時，機場跑道宛如一片荒蕪，航運大樓外觀尚未成形。承包商透露，現仍處於整地階段，要在8月前完工，勢必得加緊趕工。

政府計劃將努山塔拉打造為綠色永續城市，負責廢棄物處理的專案副經理德維（Dwi Handoko）坦承，新都工程面臨最大的挑戰就是「時程緊迫」。

德維說：「我們被要求在8月前完成（工程），因此在有限的時間內，我們必須把握時間完成工作，還必須分清楚哪些是我們得先完成的優先工作。」

他補充，截至6月底，工程進度已完成75%，因此剩下的1個半月必須加快速度，完成剩下的25%。

同屬第一階段工程的新首都努山塔拉五星飯店，建築主體完工，內部正在上漆和裝潢，有工人從貨車將床墊搬進飯店。飯店從去年9月開工至今，短短不到一年即將完工。

雖然時程緊迫，但工程負責人威利（Willy）對飯店如期完工信心十足，他表示，飯店將設置191個房間，提供總統套房和行政房等4種房型，設施則有餐廳、健身房、SPA和游泳池。他驕傲地說，「這將是新首都第一間五星飯店」。

● 塵土飛揚 居民苦不堪言

然而，對比承包商對豪華飯店即將落成的喜悅，住在首都唯一聯外道路附近的居民，心中則是滿腹無奈。因施工車輛來回進出，加上工地飄來大量塵土，施工造成的污染，陪伴他們一年多，生活苦不堪言。

今年64歲的馬蘇迪（Madsudi）和妻子，自2011年就在新首都內的瑟巴庫區（Sepaku）經營兼賣雜貨的小吃店。他說，店面每天都會堆積塵土，空氣品質很差，必須灑水才能減少空氣中揚起的塵粒。

馬蘇迪對中央社說：「灰塵到處都是，像我們這樣的小店，一天若不打掃個三到四遍，塵土就會堆積，客人可能連用餐的心情都沒有了。」

他抱怨，每天吸入這樣骯髒空氣，政府至今未給予任何補償。

中央社記者觀察，停放在努山塔拉附近的汽機車，大約1至2個小時後，車窗和車身就已積滿厚厚塵土。

住在瑟巴庫區逾30年的蘇納多（Sunarto）也對過去一年多因施工造成的不便感到不滿。他抱怨，天氣炎熱時積灰塵，下雨又造成道路一片泥濘，許多車子輪胎陷入泥濘導致大塞車，隨著完工日期接近，車輛增多，塞車情形更加嚴峻。

滿腹無奈的居民現階段只能接受施工造成的種種不便，但樂觀的蘇納多仍期待新首都努山塔拉落成後，空污和塞車問題能改善，且靠新都帶來的人潮和遊客，帶動本地經濟。

不過這時，一輛輛工程車經過所發出的巨響，又將70歲的蘇納多拉回現實。他說：「（施工）的確可能很快，但也可能會持續很久，我只希望新首都能一切順利，我們為此祈禱很久，希望不會有任何問題。」