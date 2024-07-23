醫生靠賣樂透過活…緬甸中產知識分子出走 政變後的世代斷層

2021年緬甸政變改變了無數緬甸人的人生，更改變了這個國家的命運。大量中產階級和菁英出走，造成緬甸的世代斷層。這是緬甸知識分子的集體失落年代，更是整個國家的巨大損失。

2021年2月緬甸軍方以「選舉舞弊」為由，對執政黨「全國民主聯盟」（National League forDemocracy）民選政府發動政變，包括總統溫敏（WinMyint）、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在內，多名執政黨高層遭軍方逮捕。

緬甸民眾展開公民不服從運動，上街抗議軍方政變。沒料到軍方毫不在意國際壓力，強力鎮壓無辜民眾。衝突越演越烈，死傷無數，大批民眾開始逃離緬甸。

●緬甸公務員流亡泰國 曾遭警察拘留數小時

化名艾蜜莉（Emilie）的女子曾是緬甸政府公務員。過去在財政部服務的她，因為加入公民不服從運動，登上軍方黑名單；她逃離緬甸後，利用財務專長，現在替全民盟成員在政變後成立的全國團結政府（NUG）進行募款工作。

艾蜜莉在泰國沒有合法居留身分，曾被泰國警察拘留幾個小時。「我在緬甸時，從來沒進過警察局。」隻身留在異國，艾蜜莉經常很失落、很沒有安全感，但留在海外才能繼續進行民主運動。「為了緬甸，為了下一代，我必須這麼做。」

●緬甸醫生人生天翻地覆 賣樂透維生

今年30多歲、化名艾里斯（Aries）的醫生政變前在緬甸仰光擁有自己的診所，他的太太也是醫生，兩人曾參與公民不服從運動。幾週的街頭抗爭後，緬甸軍方大肆搜捕參與公民不服從運動的醫護人員；政變同年底，艾里斯夫妻輾轉越過邊境上的小河，落腳泰緬邊境小城鎮。

談起政變，艾里斯微微嘆口氣，說的卻是自己的人生：「再也不想當醫生了。」

在仰光，艾里斯夫妻是菁英中產階級，但流亡到了泰國，無法執業的兩人什麼都做不了。在邊境郊區租了間小房子，賣樂透維生，多餘的收入拿來資助還在緬甸叢林裡和軍政府對抗的革命夥伴們。

比起許多走不掉或自願留在緬甸的反抗人士，艾里斯夫妻至少可以帶著孩子在泰國過上簡單的生活，他們內心卻有著難以述說的苦悶。

●回緬甸死路一條 在泰國成「走動的提款機」

艾里斯夫妻越過邊境來到泰國前幾個月，很感謝泰國接納他們，但隨著時間過去，卻經常被泰國警察找麻煩。警察經常以各種理由向流亡的緬甸人要錢。「對泰國警察來說，我們就是走動的提款機。」

回緬甸絕對死路一條；在泰國雖然可以活著，艾里斯卻深深感覺被困住。「雖然行動自由，心靈卻不自由。我們會告訴自己很開心，其實沒有。」

更複雜的情緒是，艾里斯不少同伴還在緬甸叢林奮鬥，他也曾目睹朋友被軍方射殺，因此直到現在，內心依然充滿愧疚。

政變改變的不只是艾里斯的人生，也徹底改變他對未來的想法。

曾從事救人職業的他，再也不想當醫生。艾里斯大學畢業後，循著父母期望做了醫生，曾經想做個好醫生，看病也是他唯一會做的事情；不在預期內的政變讓他的人生脫離常軌，「我不想再做不喜歡的事情，政變毀了一切、改變了一切。」

●緬甸菁英只能躲藏度日 生活陷難關

艾里斯夫妻是幸運的，透過管道獲得居留身分，並賣起樂透彩券以維持每日生活。曾在曼德勒大學（Mandalay University）教授法律的教授蘇（Su）和獸醫專家波（Bo）就沒那麼幸運了。

蘇和波接受中央社訪問時，只能約在偏僻的咖啡館。兩人沒有合法居留身分，經常被泰國警方找麻煩。住在郊區的蘇說，她沒事不會到鬧區；若需要到鬧區辦事或採買，也盡量挑晚上，以避人耳目。

波的專長是獸醫，和艾里斯面臨相同的問題。

在緬甸他是具有特殊專業的人士，但這樣的專業到了泰國無用武之地；無法執業的他，只能躲躲藏藏，沒有合法身分，被警察抓了好幾次。波怕被送回緬甸，都是給錢了事，自由是他現在最想要的東西。「我感覺被困住，感覺未來一片黑暗。」

雖然內心苦痛，波卻微笑著訴說自己如何紓解情緒：「當我覺得很痛苦、很不自由的時候，我就在家附近騎著腳踏車繞圈圈。風吹著我的臉，這讓我感到短暫的自由。」

和波住在同一個社區的蘇在緬甸是教授，是教授法律的菁英中產階級。但因為參與公民不合作運動，政變後遭警方發出逮捕令，蘇越過邊境流亡到泰國。

蘇說，她經常感到寂寞，有時候感到痛苦。「從來沒想過，有一天會以這樣的方式來到其他國家。」想到還在曼德勒的家人，擔心他們的安危，蘇內心更是煎熬。

情感與心靈上的痛苦令人難以忍受，實際生活的艱難更是無法忽視的困境。蘇到泰國後只能進行一些線上教學，獲取微薄收入，光維持每日生活基本需求就有困難，遑論要取得合法身分留在泰國，又是另一筆極大的開銷。

蘇曾被警察抓過好幾次。她說在邊境地區，有些流亡過來的緬甸人每個月付錢給警察，以求不被送回緬甸；有些人則付錢給掮客，掮客號稱會把名單送給警察，但有時候警察不認，或事實上根本沒有掮客號稱的那份名單，緬甸流亡人士只好再付一筆錢給警察，而給了掮客的那筆錢，就當丟到水裡。

儘管生活艱難，蘇還是想辦法進行線上教學。她說，緬甸很多偏鄉和交戰地區學生，難以取得合適的設備，更不用說網路訊號不好或甚至沒有網路；她憂心這樣下去，緬甸教育會產生巨大斷層，因此希望國際社會對緬甸伸出援手，讓緬甸年輕世代不會因此失去教育機會。