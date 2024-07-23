肯亞北部種族衝突頻繁 遷入瀕危長頸鹿盼緩和緊張

東非國家肯亞以壯觀野生動物生態聞名，但北部巴林戈等縣卻較常因土匪和種族衝突登上新聞版面。為緩和緊張情勢，當局正將數隻長頸鹿搬遷140公里至當地一個保護區。

法新社報導，在肯亞的東非大裂谷（Great RiftValley）上一座廣大農場裡，一名獸醫正小心翼翼將麻醉劑瞄準一隻隻羅氏長頸鹿（Rothschild's giraffe）發射，等牠們緩慢倒地後再用繩子綑綁並蒙上眼睛。

肯亞野生動物管理局（Kenya Wildlife Service）正在進行一項精密計畫，要將一群瀕臨滅絕的動物朝東方搬移約140公里至巴林戈縣（Baringo）的魯科保護區（Ruko Conservancy），上述行動是第一階段工作。

有8隻羅氏長頸鹿會先在瑟高伊特（Sergoit）的農場待約10天適應環境，再被運往新家。

在巴林戈縣，敵對的波克特人（Pokot）和伊爾查姆斯人（Ilchamus）數十年來持續對立，雙方爭執有時升級為武裝衝突。

於是在2000年代中期，兩族群的長者決定解決彼此問題。他們開始推動一項計畫，要把羅氏長頸鹿重新安置到魯科保護區。這片保護區位於肯亞首都奈洛比（Nairobi）以北約280公里處。

這麼做有2層目的，一方面讓一種瀕臨滅絕動物回到原本主要棲地，另方面讓兩族群恢復和平。於是獨特亞種羅氏長頸鹿便成為長期推動的緩和巴林戈縣族群緊張計畫一環。

這些長者希望，遷入的長頸鹿能吸引觀光客及帶來收入，為發展受到忽視的地方上創造就業，進而平息族群間緊張關係。當地許多年輕人找不到工作，肯亞其他地方也是如此。