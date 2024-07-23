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孟加拉抗議浪潮 仍在蔓延

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）孟加拉警方表示，抗議活動演變成暴力沖突後，迄今至少已經有532人被捕。警方發言人在首都達卡表示，被捕者當中也包括反對黨孟加拉國民族主義黨BNP的政治家。

抗議活動最初是今年七月初從大學校園開始蔓延的，抗議活動的矛頭直指政府重啟配額制度的計劃。按照這一配額制度，特定人群將在應征薪資優厚的公共機構職位時受到明顯優待。上周，保安力量和抗議人群之間發生了激烈的暴力沖突。目擊者宣稱，迄今為止已經有超過一百人在沖突中喪生。

最高法院已基本收回了配額制度

因抗議浪潮迅速蔓延，孟加拉最高法院周日做出裁定，對特定群體提供的公共機構職位配額被降至7%。

學生領袖對最高法的裁決表示贊賞，但表示抗議活動將會繼續下去。據BBC孟加拉語組的報道，抗議團體並沒有統一綱領，也沒有共同的目標。一些抗議者要求政府釋放所有被捕學生，並要求政府下台。

本周一，局勢較為平靜。上周五凌晨開始，孟加拉已經開始實施宵禁。周日，為了方便民眾購置日用必需品，當局放寬了兩個小時的宵禁措施。政府增派了更多士兵，在街頭巡邏擔當警戒。

德國外交部擔心局勢會惡化

德國外交部已經對孟加拉發出旅行警報。德國外交部更新了針對孟加拉的旅行及安全警示，其中寫道，孟加拉有可能會采取進一步的限制措施，當地局勢也有可能會進一步惡化。

德國外交部呼籲在孟加拉的德國公民，遵守宵禁規定，只在安全地點逗留，盡快在外交部應急名單上進行登記，並更新聯絡方式。

(德新社，路透社，法新社）

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