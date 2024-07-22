退役憲兵有家暴前科！闖克羅埃西亞養老院開槍 至少6死含凶嫌母

美國總統拜登21日宣布退選後，旋即支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人，雖未塵埃落定，但因距大選只剩107天，民主黨內一些潛在的對手已表態支持她，看來她獲提名不致遭遇重大挑戰。而賀錦麗若成為民主黨候選人，將成為美國主要政黨第一位非白人女性的總統候選人，她若當選，則將成為美國第一位女總統。 從民主黨內和支持者對拜登退選的反應來看，這個決定已促成民主黨基本盤的團結，由賀錦麗披掛上陣，可贏回對拜登不滿的民主黨重要選民：有色族群、年輕人和進步派。究竟臨危受命的賀錦麗對戰聲勢如日中天的川普，有哪些強項和弱點？

2024-07-22 14:56