退役憲兵有家暴前科！闖克羅埃西亞養老院開槍 至少6死含凶嫌母
位於巴爾幹半島的克羅埃西亞今天罕見發生槍擊。據官員和官方媒體指出，一名槍手在當地的一家養老院裡開槍，造成至少6人死亡。
綜合法新社與美聯社報導，克羅埃西亞廣播電視台（HRT）說，有個槍手闖入一家位於達魯瓦爾市（Daruvar）的養老院並開槍。達魯瓦爾市位於首都薩格勒布（Zagreb）以東130公里處。
根據警方說法，死者包含5名住客和1名員工。槍手做案後逃離現場，隨後在一家咖啡廳落網，當時他還帶著未經登記的槍枝。
警長表示，做案男子有妨害公共秩序及家暴前科，起初死亡人數為5人，第6名被害人送醫後不治。
克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）呼籲相關官員徹查這起槍擊案，並於社群媒體發文說，這起事件讓人「深感震驚」。
警方表示，他們當地時間上午10時10分接獲發生槍擊的通報，並證實凶嫌當時已進入養老院並開槍。
當地媒體稱，凶嫌是退役憲兵，並曾參與1991至1995年的克羅埃西亞獨立戰爭；死者包括凶嫌的母親，她在這家養老院已經住了10年。
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