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賴比瑞亞洪水為患 國會議員提議遷都

中央社／ 蒙羅維亞22日綜合外電報導

西非國家賴比瑞亞爆發數起洪災後，一群參議員提議將首都遷離人口過多、管理不善的蒙羅維亞（Monrovia）。有人對此熱情以對，也有人猶豫不決。

法新社報導，國家災害管理機構表示，6月底至7月初的豪雨引發爆洪，導致近5萬人急需援助。

容易淹水的蒙羅維亞災情尤其慘重，人口過多、貧乏的污水處理系統和缺少建築法規是部分原因。

參議院一個聯席委員會7月初開會討論存在已久的洪水問題，提議建立新城市取代蒙羅維亞。

蒙羅維亞是賴比瑞亞的經濟、政治、文化中心，蒙羅維亞自由港（Freeport of Monrovia）更是該國出口鐵礦、橡膠、木材至歐洲和美國的門戶。但該市基礎設施功能不彰，無法趕上不斷擴張的人口。

公共工程部告訴法新社，正就這項提案進行仔細探討，這項計畫沒有提出確切地點，任何決定總歸來說得從經濟可行性去考量。

公共工程 賴比瑞亞

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