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日本尋獲海鷹機主要殘骸 評估是否打撈上岸

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機今年4月受訓時發生碰撞墜海，造成8人殉職。防衛省今天宣布，已透過水下無人探測機在事發現場附近的海底尋獲主要殘骸。

海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機，今年4月20日晚間在鳥島東方約280公里處，參加共有8艘艦艇及6架反潛直升機參與的反潛訓練時發生碰撞墜海；失事現場空域共有3架直升機飛行，其中兩架發生碰撞，兩機各搭載4人、總計8人全數殉職。

日本「每日新聞」報導，防衛省研判墜海直升機的主要殘骸很可能沉到約5500公尺深的海底，並委託「海洋研究開發機構」出動水下無人探測機搜索殘骸，後來透過事故機與殘骸上的編號一致等線索，判斷發現的殘骸就是墜海的事故機。

不過，防衛省宣稱仍在「調查中」，並未透露其他詳情，將持續調查殘骸的狀態與附近海底的地形，評估是否能打撈上岸。

日本 直升機 自衛隊

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