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南海運補任務與中國達成諒解 菲：繼續伸張權利

中央社／ 馬尼拉22日綜合外電報導

菲律賓與中國針對南海島礁仁愛暗沙擱淺船艦的物資運補任務達成協議後，馬尼拉今天堅稱，會繼續在這裡「伸張權利」。

法新社報導，菲律賓外交部也拒絕中國建議，也就是昨天宣布的「臨時安排」，要求馬尼拉在運送物資到仁愛暗沙的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）時，要向北京提供「事先通知」，並取得核准。

外交部發言人達沙（Teresita Daza）在聲明中說：「協議中的原則和方法是雙方經過一連串認真嚴謹的磋商達成，為在不損害國家立場的情況下達成共識鋪平道路。」

達沙表示：「因此，（中國外交部）發言人關於事先通知和現場確認的說法是不準確的。」

達沙強調，菲律賓「將繼續在我們的海域伸張權利和管轄權」，其中包括仁愛暗沙。

外交部 菲律賓 馬尼拉

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