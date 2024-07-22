中國海警出沒南海瓊台礁 馬來西亞珊瑚礁海域隱憂

南海主權爭議頻傳，中國海警船近年出沒南康暗沙與北康暗沙，大馬民間曾插旗其中的瓊台礁宣示主權。但有中國海釣客在附近海域稱「回到祖國土地」，讓這片珊瑚礁海域受到威脅。

南康暗沙（South Luconia Shoals）與北康暗沙（North Luconia Shoals）海域，馬來西亞2018年劃為海洋國家公園（Luconia Shoals National Park），面積101萬公頃，擁有絕美珊瑚礁等天然資源與美景。

瓊台礁（Luconia Breakers）位於南康暗沙，在東馬砂拉越（Sarawak）美里（Miri）西北方82海里的專屬經濟區（EEZ）內，屬於海洋國家公園，如果海象良好並以船速10節估算，從美里駕小船約需10小時航程。

記者親自走訪美里並從訪談中獲悉，中國海警船如同蝗蟲般接連出沒瓊台礁海域，大馬漁民觀感不佳，難以無憂無慮欣賞珊瑚資源與享受海釣，也讓這顆位於南康暗沙的美麗海洋珍珠黯然失色。

東馬民間人士曾登上瓊台礁宣示主權，婆羅洲郵報（Borneo Post）等媒體報導，2015年有海洋研究團隊藉參與沉沒於附近海域的英國貨船Viscount Melbourne資料蒐集機會，以登上瓊台礁方式慶祝馬來西亞獨立58週年。

報導說，業餘海洋考古學家的船長韓斯（Hans）與妻子蘿茲（Roz）以及海洋研究團隊當時在瓊台礁插上馬來西亞國旗，聲稱重新確立馬來西亞的主權。

韓斯聲稱，這項舉動對警告中國退後非常重要。海洋研究團隊用水泥築成旗桿基座的插旗行動，表示「這是屬於馬來西亞管轄範圍」，抗議中國海警船入侵南海。

中國海警船雖然在不遠處「監視」，但馬來西亞皇家海軍艦艇也在旁護衛並捍衛主權。

海洋研究團隊插旗象徵性宣示主權，但插旗不到10天後就遭取下，旗桿基座被推倒，並傳出大馬駐北京使館發生抗議示威的事件。

原本在附近海域捕魚的漁民曾多次看到中國海警船，記者訪談獲悉漁民在海釣圈中曾提及「中國海警船的確距離非常近」。大馬漁業局、馬來西亞皇家海軍與海岸巡防隊也告誡漁民莫招惹的遠離原則，不要發生糾紛，否則無異「雞蛋碰石頭」。

砂拉越在地人士說，過去中國釣友經常在這片海域搭乘馬來西亞漁船到瓊台礁附近海域釣魚，還面對瓊台礁大聲吶喊「回到祖國」、「看到祖國土地」，讓他們十分傻眼。

熟悉大馬與中國對南海地緣政治的智庫人士分析，南康暗沙與北康暗沙海域的水下有非常美麗的珊瑚，但受到外國漁船用雷管炸魚影響，珊瑚白化情形嚴重，另因當地海域蘊藏豐富油氣而遭覬覦，淪為爭奪主權權利之地。

2015年，中國海警船1123號在瓊台礁附近海域出沒，與大馬海軍和海事執法局艦機對峙。2019年10月大馬外長稱「我們馬來西亞皇家海軍船隻，比中國海警船還要小」，大馬海軍連要追上中國海警都很難，南康暗沙幾乎24小時都能看到海警船。

智庫人士說，從這兩例子中不難發現大馬目前遭遇的夾縫處境。

大馬媒體報導，根據遊艇追蹤網站「海事交通」（MarineTraffic）資料，船舶自動識別系統（AIS）衛星監控顯示，中國海警船每次都在瓊台礁巡邏數週，甚至一次就逗留數月。