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大馬513事件 專家籲推轉型正義設真相調查委員會

中央社／ 吉隆坡22日專電

改編513事件倖存者故事的電影「五月雪」獲大馬社會關注，包括國會議員李健聰、導演張吉安等人昨天在一場座談會中呼籲成立真相調查委員會，探討事件真相，推動社會和解與轉型正義。

513事件是馬來西亞的種族衝突事件，這起事件迄今被馬來西亞官方視為禁忌，國家檔案局尚未公開相關檔案。大馬媒體報導稱這起事件是馬來西亞政治分水嶺，513成為禁忌魔咒。

隆雪歷史與文化遺產之友協會（PESAWA，歷文之友）昨天舉行「解密513事件：邁向轉型正義的第一步」講座，吸引逾200人出席。

李健聰（Lee Chean Chung）表示，513事件發生多年，民間可以成立真相調查委員會，成員可以含蓋朝野國會議員、宗教組織、學者專家與不同背景人士，共同推動探討513事件真相。

他並指出，真相調查委員會僅為其一，有關訊息自由的相關法令也應改革，著重訊息的透明化，社會大眾能獲得政府提供的訊息。

張吉安受訪說，對馬來西亞年輕人來說，513事件是一個比較陌生的過去，多年來常聽到很多長輩說年輕人對513事件懂得不多，教科書甚至都沒有特別著墨，但希透過電影「五月雪」上映，即便年輕人或仍一知半解，但相信當激起年輕人好奇心後，可以透過網路世界尋找更多的歷史脈絡。

他認為，這個歷史事件在馬來西亞已超過半個世紀之久，這次能夠透過電影脈絡和媒介探討，相信會在日後變成一個很重要的環節，畢竟單方面從官方資料發布是可遇不可求，這部電影會變成一個能夠關懷、發掘和發現歷史的重要與非傳統媒介。

歷文之友主席陳松青（Tan Choong Cheng）說，將考慮成立513事件真相調查等委員會，也讓更多年輕世代了解過去這段歷史，打開探討513事件的空間。

另外，與會的律師洪偉翔（Ang Woei Shang）希望事件真相能浮出水面。

曾經策劃513事件公祭儀式的歷文之友祕書劉敬（Law Jing）說，513事件已過了55年，從過去迄今，大馬歷史上對社會正義的追求從未缺席，希望針對513檔案的解密與轉型正義能儘快實現，同時正視大馬國內不公平的種族主義政策，落實真正意義上的全民平等。

馬來西亞導演張吉安拍攝電影「五月雪」（Snow inMidsummer），屢獲國際肯定，但大馬歷經4次送審才獲准上映，這部電影分別於15日在檳城、16日在吉隆坡首映，18日全大馬上映。

年輕人 電影 馬來西亞

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