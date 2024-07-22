緬甸內戰戰火不停歇 難民返家希望燃起又破滅

2021年緬甸軍事政變，內戰至今3年，泰緬邊境的難民村有增無減。百姓們因為戰火被迫逃離家園，在自己的土地上成了流亡難民，回家的希望燃了又滅，不知道何時才是戰爭的終點。

5、6月的泰緬邊境上，雨季正要來臨。剛剛還艷陽高照的天空，一瞬間突然暗了下來。

遠方雷聲嗡嗡低鳴，眼看熱帶地區常有的雷陣雨可能就要落下，緬甸羅扣（Loh Kaw）難民村主事者伊娃（Eh Wah）皺了皺眉，抬頭憂慮地看了一眼天空，擔心村民們的簡陋房屋，抵擋不住雨季時熱帶暴雨的攻勢。

2021年2月，緬甸軍方以「選舉舞弊」為由，對執政黨「全國民主聯盟」（National League forDemocracy）民選政府發動政變，包括總統溫敏（WinMyint）、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在內，多名執政黨高層遭軍方逮捕。

大批抗議民眾上街與軍警激烈對抗。抗爭從大城市如仰光和曼德勒開始，蔓延到全緬甸。軍警強力鎮壓抗議民眾，隨著各邦武裝勢力加入對抗軍政府的行列，全國遍地烽火，死傷無數。

同年12月中，緬甸克倫邦（Kayin）城市勒給勾（Lae Koe Kaw）發生軍民激烈衝突。老百姓開始逃離城市，往叢林或是緬泰邊境遷徙；內戰持續了3年，邊境的難民村卻是有增無減。

伊娃一開始和50多名民眾逃到克倫邦的沃里地區（Wal Lay）。眼看內戰戰火持續延燒，逃亡群眾達300人，眾人決定先在羅扣這地方蓋起簡單的房子遮風擋雨，希望戰火早點結束就可以回家。

沒想到這一等，就等了2年多。他們在自己的土地上成了流亡難民，而這樣沒有希望的日子，仍然看不到終點。

內戰打打停停。伊娃一度以為可以回到勒給勾家鄉，一旦戰鬥再起，回家的希望又滅。

●返鄉希望一再破滅 難民心情「超越沮喪」

兩年多來，村民們就在不斷地燃起希望，卻又不斷失望中度過。伊娃形容自己的心情已經超越沮喪：「有時候會想拿起槍來上戰場，一切就可以結束了。」

居住在難民村一切只能從簡。簡單的辦公室，簡單的小診所，簡單的教學空間。伊娃雖無村長之名，實際上就是羅扣難民村的主事者；她和救援的國際組織聯繫，列出難民村需要的生活物資，居住在泰國美索地區（Mae Sot）的緬甸人也會定期捐贈物資，幫助難民們度過難關。

身為實質上的村長，伊娃要煩惱的事情太多。煩惱村內的食物來源，煩惱村民的健康問題，村民有什麼大小事，都要來找伊娃排解。

令人擔憂的不只村民大大小小生活上的問題，還有難民村孩子們的教育問題。儘管是臨時搭建的難民村，伊娃覺得不能讓孩子的教育中斷，因此問了有教學背景的村民是否願意教學，接著空出難民村中一塊空間做為教學的地方，並四處募集教材。

●孩童不知憂愁 「但還是想回家」

相較於大人滿眼憂心忡忡，對難民村的孩子們來說，政變或內戰都是遙遠又模糊的概念。他們只知道現在在難民村，每天都可以和一群同齡的孩子一起玩，日子比起以前快樂多了。

13歲的波達（Phoe Thar）有著靦腆燦爛的笑容。他笑著說，他在勒給勾沒有朋友，在難民村卻有很多朋友可以一起玩耍，生活很開心。「但我還是想回家。」

波達最喜歡的課程是英文。他務實地說，因為學英文可以賺更多錢養父母。不過，成為足球員才是他內心深處的夢想。

金威倫（Khin Wai Lwin）和波達同年，卻有著小女孩的沉穩。因為疫情和政變，金威倫已經很多年沒上學，反而來到難民村可以學習。她很滿足，但也還是想回家；雖然年紀小小，金威倫已經想好未來要成為老師，要把教育傳承下去。

●戰火爆發失去一切 年輕教師盼孩子擁有未來

24歲的蘇娜迪賴（Soe Nadi Hlaing）是難民村現有的兩名老師之一，在勒給勾本來有著光明的未來。

蘇納迪賴的父母都是勞工階級，收入不豐厚，但兩人全力資助女兒高中畢業，進入城裡最好的師資中心，準備未來成為老師，這也是她最想從事的職業。沒料到軍方發動政變，蘇納迪賴和家人開始在城鎮之間遷徙逃離戰火。

狀況最糟時，蘇娜迪賴一家人只能縮在別人屋簷下躲雨、躲太陽。風雨大時就全身淋濕，睡覺時拿塑膠布當被子蓋，用日曬雨淋來形容他們的逃難人生一點也不誇張；輾轉遷徙間，一家人來到了羅扣難民村。

雖然還沒有取得正式教師資格，在難民村內，蘇娜迪賴卻開始了她的教學工作。

儘管環境克難，教材不容易取得，蘇娜迪賴心中仍抱持著教學使命：「教育是向前走的關鍵。很多孩子很小的時候就必須去工作，我希望透過教育，讓孩子們知道，生活應該是什麼樣子。透過教育，他們可以有不一樣的人生。」

雖然在難民村的教學不是正規學校教育，蘇娜迪賴還是希望哪一天政局穩定後，孩子們會回到學校上課。她現在做的一切，都是過渡期間為孩子們所做的準備。

「我的人生已經失去目的，但我不希望孩子和我一樣失去未來。在我的人生中，因為疫情和政變，我人生低谷過很多次，但我不需要再放棄了，也不會再沮喪。」

一轉眼間，剛剛才烏雲密布的天空，突然又放晴；原來的風雨欲來，轉變為晴空萬里。

行動不便的伊娃拄著拐杖緩慢移動，看著在泥土地玩耍的孩子們，她不知道這一切什麼時候會結束，不知道什麼時候大家可以回到自己的家。「但看著年輕一代為了民主自由而戰鬥，我相信一切都有希望。」