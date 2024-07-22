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日本誤算! 憂拜登「跛腳鴨」政府讓美日同盟出現裂痕

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
美國總統拜登（右）退出競選連任，引發日本擔憂美日同盟可能出現漏洞。左為日相岸田文雄。路透
美國總統拜登（右）退出競選連任，引發日本擔憂美日同盟可能出現漏洞。左為日相岸田文雄。路透

日本經濟新聞報導，美國總統拜登退出競選連任，引發日本擔憂美日同盟可能出現漏洞。日本政府內部擔心，拜登政府的跛腳鴨狀態可能影響決策，中國和俄羅斯很可能乘隙而入。

日經報導，日本外務省開始認真看待拜登退選，是在6月27日與川普的首場辯論會之後。看到拜登表現不佳，外務省幹部出現：「可能撐不下去」的失望聲音。因為對日本來說，拜登政府是對抗中國的合作夥伴。

無論是民主黨的拜登還是共和黨的川普在總統選舉獲勝，日本政府都做了準備。外務省私下接觸了川普政府時期的關人士，建立民主、共和兩黨的雙邊關係。

然而，拜登在正式被提名為民主黨候選人前宣布退出，這是一個誤算。儘管日本可提前與民主黨下一位候選人建立關係，但在表面上，必須在今年11月以前，維持和強化與已失去凝聚力的拜登間的關係，與美日關係。外務省高層表示：「無論如何，都必須確保日美同盟堅若磐石。」

在新的總統繼任者確定之前的3個月內，拜登仍將以現任總統的身份繼續外交日程。

拜登就任總統後的2021年4月，時任日本首相菅義偉前往華盛頓，在聯合聲明中明確指出「台灣海峽的和平與穩定的重要性」。這是半個世紀以來日美首腦在聲明中首次提到台灣，向國際社會發出了在對抗中國問題上步調一致的信號。

應拜登政府的要求，日本岸田政府推動大幅增加國防預算及擁有打擊敵方導彈發射基地的「反擊能力」等。

今年9月在紐約舉行的聯合國大會上，日美韓首腦會談也在規畫中，這是一個美國主導、對抗中國和北韓的框架。

11月的美國總統選舉期間，中國可望出席20國集團（G20）會議與亞太經濟合作會議（APEC）首腦會議。日本將在配合美國動向，同時尋求與中國對話。

和美國一樣，日本的政權也不穩定。9月的自民黨總裁選舉前，黨內也出現撤換支持率低迷的岸田的聲音。

日經指出，如果美日之間出現裂縫，中國和俄羅斯可能會趁機施加壓力。現在中國嘗試在亞洲周邊改變現狀，中俄也頻繁舉行軍事演習。以烏克蘭侵略為契機，中俄在日本周邊進行一系列演習。

拜登 日本經濟 美國

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