尹錫悅妻子 遭檢約詢12小時

南韓第一夫人金建希因涉嫌操縱股價及收受名牌包，廿日接受檢方約談十二小時。她否認操縱股價以及依職務之便收受名牌包等控訴，南韓朝野就這次不公開傳喚調查再次發生政治攻防。

南韓檢方廿一日表示，廿日已約談金建希進行面對面訊問，由首爾中央地方檢察廳防腐敗搜查二部及刑事一部分別就操縱股價及收受名牌包等罪嫌進行調查。這也是南韓首次出現第一夫人在總統任期內接受檢方傳喚。

檢方表示，這次訊問從廿日下午一時卅分至廿一日凌晨一時廿分左右，其中約七小時是關於操縱股價案的調查。

金建希約四年前遭控涉入操縱南韓ＢＭＷ代理商德意志汽車公司股價，國會曾就此任命特別檢察官，但被總統尹錫悅行使否決權駁回重議。韓聯社報導，金建希本月中已就此案提出約七十頁書面答辯，檢方這次就答辯內容調查金建希名下帳戶是否用於操縱股價交易進行調查。

在收受名牌包相關調查中，金建希表示名牌包只是禮物，與她的職務沒有任何關係，她也指示員工退回，但因員工職務疏失未確實退回，而是保管起來。

南韓媒體去年底爆出金建希二○二二年曾收受價值二千二百美元的迪奧名牌包，尹錫悅原本將此斥為政治陰謀，但之後為妻子的「不智之舉」公開道歉。南韓肅貪機構「國民權益委員會」曾調查此案，但在今年六月以「查無違法行為」結案。