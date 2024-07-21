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自民黨將辦黨主席選舉 日媒民調曝民眾心聲：岸田第6、「他」最適合下任總裁

中央社／ 東京21日專電
美聯社資料照
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日本執政黨自由民主黨（自民黨）預定9月舉行總裁（黨主席）選舉，日媒最新民調顯示，民眾認為自民黨前幹事長石破茂最適合擔任自民黨下任總裁，第2名是前環境大臣小泉進次郎。現任首相岸田文雄排名第6。

日本共同通信社今天公布最新民調顯示，問及誰最適合擔任下任自民黨總裁時，認為自民黨前幹事長（前秘書長）石破茂的民眾占28.4%、前環境大臣小泉進次郎占12.7%、經濟安全保障大臣高市早苗占10.4%、數位大臣河野太郎占9.0%、外務大臣上川陽子8.2%、首相岸田文雄7.5%。

第7名以下是自民黨幹事長茂木敏充2.5%、前總務大臣野田聖子1.1%，前官房長官加藤勝信、前經濟安全保障大臣小林鷹之、官房長官林芳正皆為0.7%。

民調顯示，如果僅限自民黨支持者的看法的話，認為石破茂最適合擔任自民黨下任總裁者占29.1%，其次是岸田14.3%、高市12.9%、小泉12.8%。

首相岸田文雄2021年9月底當選自民黨第27任總裁，3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相。

今天在石破的故鄉鳥取縣的倉吉市的一場集會上，財務副大臣、自民黨籍眾議員赤澤亮正說：「如果石破要參選自民黨總裁選舉的話，將予以支持。」自民黨籍參議院議員青木一彥也說：「日本現在所面臨的課題，有能力指揮的就是石破。」

會後，石破被媒體問及是否出馬參選自民黨總裁選舉一事時說：「並非說得快就好，至少得在盂蘭盆（今年是8月13至16日）之前深思熟慮一番才行。」

石破表示，國家該如何治理，就因為大家意見不同，才會想出馬參選自民黨總裁選舉，要先了解大家對於問題的看法，才能做判斷。

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