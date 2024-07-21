南海仁愛暗沙運補任務 馬尼拉、北京就臨時安排達成諒解

針對菲律賓向南海島礁仁愛暗沙1艘擱淺船艦的物資運補任務，菲國外交部今天發布聲明說，馬尼拉和北京當局已就這項任務的「臨時安排達成諒解」。

長期以來，一支人數不多的菲國部隊，持續駐紮在該國於1999年蓄意擱淺在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的老舊登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）上，以宣示馬尼拉對這個區域的主權。

路透社報導，菲律賓外交部（DFA）今天宣布中菲已就馬德雷山號運補任務的「臨時安排達成諒解」，但未對上述安排提供相關細節。

菲國外交部指出，菲中雙方在7月稍早雙邊磋商機制（BCM）中進行了「坦率和具有建設性的討論」後，做出這項決定。

菲國外交部強調，「雙方持續意識到有必要緩和南海局勢，透過對話和磋商管控爭議之處，並且同意這項協議不會損害雙方在南海的立場」。

中國駐菲律賓大使館並未立即回覆路透社週末提出的置評請求。

由於北京當局日益加強聲索南海主權，近幾個月來仁愛暗沙一直是中菲兩國船隻之間的衝突焦點。