孟加拉最高法院削減公職配額 學生團體示威：不會停止抗爭

孟加拉最高法院今天對爭議性的公務員職缺配額制度作出裁判，削減大部分配額，但未能成功平息大學生領袖的不滿。學生團體發起的示威行動引發了全國性衝突，已造成151人死亡。

法新社報導，反對這項制度的學生組織「學生反歧視運動」（Students Against Discrimination）表示，儘管最高法院的裁決滿足了他們的部分要求，該組織不會放棄抗議活動。

未透露姓名的「學生反歧視運動」發言人告訴法新社：「在政府回應我們的訴求之前，我們不會停止抗議。」

對於這項將超過一半政府職位保留給特定申請人的制度是否合法，最高法院原定下月裁定，但隨著國內衝突加劇，最高法院提前作出裁判。

孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）政府於2018年廢除配額制度，但法院上個月恢復了該制度。

孟加拉總檢察長尤丁（A.M. Amin Uddin）告訴法新社，最高法院裁定，上個月下級法院恢復這項制度的命令是「非法的」。

參與此案的律師霍克（Shah Monjurul Hoque）向法新社表示，法院在作出判決後還要求學生「返回校園」。

這項判決將保留職位的占比從所有職位的56%縮減至7%，但未能滿足示威者的要求。

其中為參與1971年解放戰爭退伍軍人子女保留的政府職位從30%減少到5%；有1%職位將保留給原住民社群，另外1%則根據孟加拉法律，保留給身心障礙或是第三性。

最高法院裁定，剩下93%的政府職位應採擇優錄取制。

年輕畢業生對於保留給解放戰爭退伍軍人子女的類別最為不滿，批評人士認為，這些公職職位是為留給哈希納領導的人民聯盟黨（Awami League）忠誠支持者。

學生們先前要求完全廢除這一類別，以及為女性還有特定地區保留的其他配額。