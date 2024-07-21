疑涉收名牌包、炒股！南韓第一夫人遭檢不公開傳喚、訊問12小時

南韓第一夫人金建希因涉嫌操縱股價及收受名牌包，20日接受檢方約12小時訊問，否認操縱股價，以及依職務之便收受名牌包等控訴，南韓朝野就這次不公開傳喚調查再次發起政治攻防。

南韓檢方今天表示，20日已傳喚金建希進行面對面訊問，由首爾中央地方檢察廳防腐敗搜查2部及刑事1部分別就操縱股價及收受名牌包等罪嫌進行調查。這也是首次出現南韓第一夫人在丈夫總統任期內接受檢方傳喚的案例。

檢方原本要求金建希至檢察廳接受調查，但金建希方以保安問題為由，最終雙方協議在首爾市鐘路區一處政府廳舍進行訊問。據檢方表示，這次訊問從20日下午1時30分左右持續至21日凌晨1時20分左右，其中約7小時是關於操縱股價案的調查。

金建希約4年前遭控涉入操縱BMW南韓代理商德意志汽車（Deutsch Motors）公司股價，南韓國會曾就此透過任命特別檢察官的法案，但被總統尹錫悅行使否決權駁回重議。韓聯社報導，金建希本月中已就此案提出約70頁的書面答辯，檢方這次就答辯內容調查金建希名下帳戶是否用於操縱股價交易進行調查。

檢方拒絕透露具體調查狀況，金建希的辯護律師則向媒體表示，金建希以誠實接受調查，按照事實進行陳述。金建希在書面及面對面訊問中皆否認與操縱股價案相關人員聯絡共謀。

在收受名牌包相關調查中，金建希表示名牌包只是禮物，與她的職務沒有任何關係，她也指示員工退回名牌包，但因員工職務疏失未確實退回，而是連同包裝保管起來。

南韓媒體去年底爆出金建希2022年曾收受價值2200美元（約新台幣7萬2000元）的迪奧名牌包，尹錫悅原本將此斥為政治陰謀，但之後公開為妻子的「不智之舉」公開道歉。在檢方展開調查同時，南韓肅貪機構「國民權益委員會」因公民團體申請也就此案開始調查，但在今年6月率先以「查無違法行為」結案。

檢方預期很快會就操縱股價及收受名牌包案做出處分決定，但南韓朝野就此展開的政治攻防恐怕不會那麼容易平息。共同民主黨等在野黨批評這次傳喚是「逃避式的不公開傳喚調查」，執政黨國民力量則堅稱此案當局正依法律原則嚴正調查。

進步派傾向的韓民族日報今天也針對國民權益委員會就此案的結論刊出獨家報導，指一般會在會議4、5天前向與會委員提供調查資料的委員會，反常地在討論金建希名牌包案的會議前一天才提供資料，質疑此案在未提供委員足夠審閱時間的狀況下倉促結案。