面對「歐洲和平的最大威脅」 德國外長：不部署美國遠程武器就太過天真

德國外長貝爾博克7月21日在接受豐克媒體集團採訪時表示，如果不部署美軍導彈，「就太過天真」。她說，「一個悲哀的事實就是：普亭治下的俄羅斯就是當前對我們、對歐洲和平的最大安全威脅」。貝爾博克指出，早在好幾年前，普亭就破壞了國際裁軍條約、破壞了歐洲共同和平架構。

她強調，德國本想和俄羅斯有著另一種關係，但是普亭總統卻在不斷擴充其武庫，從而威脅歐洲的自由。德國外長認為，普亭想要以此恐嚇歐洲、分裂歐洲社會，「我們因此必須自衛，並且保護我們的波羅的海伙伴，這需要運用加強威懾、增加遠程武器等手段。如果不這麼做，就不僅僅是不負責任，而是在面對冷酷算計的克裡姆林宮時太過於幼稚」。

同屬執政聯盟的社民黨聯邦議會黨團主席穆策尼奇(Rolf Mützenich)則在接受豐克媒體集團採訪時表達了擔憂。他說：「面對俄羅斯侵略烏克蘭，我們必須提升我們的國防能力。但是我們也不應當無視部署美軍遠程武器的風險」。

穆策尼奇指出，新型導彈的預警時間非常短，因此無意間引發軍事升級的風險非常大。這名長年呼籲全球裁軍的資深議員認為，即便不部署這些新型武器，北約同樣也能擁有全面、分階段的嚇阻能力，「我也不明白為什麼單獨德國要部署這樣的武器。在此之前，我對『分擔』一詞本有不同的理解」。

在7月10日結束的華盛頓北約峰會上，美國與德國發布聯合聲明宣布，從2026年開始在德國部署遠程武器。初期為臨時性輪換部署，之後改為長期部署。

據德新社報導，將在德國部署的包括戰斧巡航導彈、SM-6防空導彈和仍在測試中的暗鷹超高音速導彈，後者比目前歐洲擁有的陸基系統具有更遠的射程。戰斧巡航導彈的射程超過2000公里，與德國現有的金牛座巡航導彈一樣，它可以長距離向敵方區域低空飛行，摧毀包括指揮部、防空地堡和雷達設施等在內的重要目標。戰斧巡航導彈可以由艦船和潛艇搭載，而金牛座巡航導彈則只能由飛機發射。

(德新社、豐克媒體集團）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】