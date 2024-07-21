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因應陸迅速擴軍威脅 美國將重新審視下一代空優戰機計畫

中央社／ 英格蘭費爾福皇家空軍基地20日綜合外電報導）
美國空軍部長肯達爾今天表示，在做出最終決定是否繼續推動之前，美國將仔細研究包括戰機與無人機的 「下一代空中優勢」（NGAD）計畫。他並暗示，這是為因應中國迅速擴軍造成的威脅。路透資料照
美國空軍部長肯達爾今天表示，在做出最終決定是否繼續推動之前，美國將仔細研究包括戰機與無人機的 「下一代空中優勢」（NGAD）計畫。他並暗示，這是為因應中國迅速擴軍造成的威脅。路透資料照

美國空軍部長肯達爾今天表示，在做出最終決定是否繼續推動之前，美國將仔細研究包括戰機與無人機的 「下一代空中優勢」（NGAD）計畫。他並暗示，這是為因應中國迅速擴軍造成的威脅。

路透社報導，「下一代空中優勢」計畫研發新一代美國戰鬥機以取代F-22戰鬥機，每架成本超過3億美元（約新台幣98億元），是F-35戰鬥機的3倍，引發各界高度關注。不過，肯達爾（Frank Kendall）也強調持續演變的威脅，顯然劍指迅速擴軍的中國。

他並說，使用無人機或「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）的構想，仍是NGAD擬議計畫的一部分。

肯達爾在英國皇家國際航空展（Royal International Air Tattoo）表示，「在我們即將（對這項計畫）做出承諾前，我們希望確保設計理念正確無誤」。

他指出，「NGAD的構想在許多事情發生前已存在，包括在威脅變得如此嚴峻前、在CCA引進整個系統前，以及在我們面臨當前的負擔能力前」。

肯達爾強調，「因此，我們在繼續推進前將嚴格審查NGAD，但包括載人平台、CCA、武器及通訊系統在內的諸多系統…仍是我們持續追求的概念」。

美國空軍（U.S. Air Force）正面臨陸基核武嚇阻武力汰舊換新和研發高科技匿蹤轟炸機B-21的高昂成本壓力。

肯達爾告訴記者，「在2026年預算編列完成前，我們必須確定自己走在正確的道路上」。

出席航空展的分析家認為，從這次計畫重新評估的強度可以看出，隨著NGAD的時程表延後至2030年代，美國空軍希望再次評估NGAD是否仍足以因應中國威脅。

國防與航空航太報告」（Defense & Aerospace Report）編輯穆拉迪恩（Vago Muradian）說，「NGAD是美國空軍亟欲取得的一系列能力的綜合計畫，目的是提升威嚇中國的能力，並且在有必要進行戰鬥時取勝」。

穆拉迪恩指出，「中國正在改變作戰模式。因此，預算有限的美國空軍不禁要問，價值數百億美元的計畫是否為正確的投資，或者他們是否能以更好的方式達成相同目標」。

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