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涉陸段落曝光 馮德萊恩「第2任期政治綱領」：阻止陸以軍事手段單方面改變現狀

德國之聲／ 德國之聲
在歐盟執委會主席馮德萊恩發布的第二任期政治綱領中，提及大陸的段落曝光。路透
在歐盟執委會主席馮德萊恩發布的第二任期政治綱領中，提及大陸的段落曝光。路透

在這份約30頁的原則性文章中，有多個地方直接或間接涉及中國。以下是文件中的相關段落：

有關去風險

「我們親身經歷了依賴關係或供應鏈斷裂的危險--從疫情期間的醫療產品到普亭的能源勒索，以及中國對電池或晶片必需原材料的壟斷」。

國防領域

「2019年至2021年間，歐盟的國防支出增加了20%。同一時期，俄羅斯的國防支出增長了近300%，中國的國防支出增長了近600%。與此同時，我們的支出過於分散，缺乏歐洲整體的協調性。我們必須改變這一點」。

有關競爭力

「中國更具侵略性的態度和不公平的經濟競爭，它與俄羅斯無上限的友誼，以及它與歐洲關係的變化，反映了從合作到競爭的轉變」。

有關經濟安全

「委員會將把促進經濟安全和制定歐洲經濟政策作為最高優先事項。這意味著提升國內競爭力；鑑於對經濟和安全的重要意義，向戰略以及軍民兩用技術的科研投資」。

「我們必須更加積極地保護我們的經濟，防止重要技術外流、消除安全隱患。在我們面對戰略競爭對手和制度性對手的企業時，這一問題尤為嚴峻」。

對外國直接投資的審查

「這將基於清晰的風險評估以及我們的『降低風險而非脫鉤』的原則。我們將完成對外國直接投資審查框架的評估，制定真正協調一致的出口管控方式，以應對海外投資者帶來的風險」。

歐盟抗衡一帶一路倡議的「全球門戶」

「我們將把全球門戶提升到一個新的水平，通過對基礎設施投資、貿易和宏觀經濟支持，為我們的合作伙伴提供一體化方案」。

有關印太地區

「我們將與日本、韓國、新西蘭和澳大利亞進行合作，共同應對在網絡空間、太空以及關鍵礦物和技術保障方面的挑戰」。

有關台灣

「這包括我們共同努力，運用我們可以動用的全部執政藝術，阻止中國以軍事手段單方面改變現狀，特別是涉及到台灣的問題」。

（歐委會2024-2025政策指南、China Table）

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兩岸關係 印太 國防 歐盟

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