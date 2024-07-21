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最高法院廢除大部分公職配額制掀民怨 孟加拉示威活動以來釀114死

中央社／ 孟加拉首都達卡21日綜合外電報導
當地媒體報導，孟加拉最高法院今天作出裁決，廢除大部分的公務員職缺配額。學生團體對這項制度的不滿引發抗議。圖為孟加拉國達卡，學生在抗議公共服務配額制度期間與警察發生衝突。美聯社
當地媒體報導，孟加拉最高法院今天作出裁決，廢除大部分的公務員職缺配額。學生團體對這項制度的不滿引發抗議。圖為孟加拉國達卡，學生在抗議公共服務配額制度期間與警察發生衝突。美聯社

當地媒體報導，孟加拉最高法院今天作出裁決，廢除大部分的公務員職缺配額。學生團體對這項制度的不滿引發抗議，自示威活動爆發以來，全國已有至少114人喪生。

據報導，最高法院上訴法庭駁回下級法院恢復配額的命令，指示93%的政府職位應採擇優錄取制，不再設置配額。

路透社報導，孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）政府於2018年廢除配額制度，但法院上個月恢復了該制度，引發抗議和隨後的政府鎮壓。

目前還不清楚抗爭者對這項決定的反應。

孟加拉士兵持續在示威活動的中心首都達卡（Dhaka）街道上巡邏，示威活動後來演變成抗議者與安全部隊之間的衝突。

警方在鎮壓違反公眾集會禁令的抗議者同時，當局自18日以來已暫停網路和簡訊服務。

公務員 孟加拉 最高法院 職位 職缺

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