快訊

「高溫地獄」洗刷惡名...高雄捷運全面開冷氣 整年電費估增6200萬元

遇刺後最新專訪！川普親曝維安大錯「沒人提到這件事」 對特勤局提1質疑

林可彤被困電梯30分鐘 被救出見一畫面高呼「值得了」！

孟加拉爆衝突！民眾為抗議特殊工作法走上街頭 政府鐵腕鎮壓上百人亡

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

孟加拉修法保障各種特殊族群工作機會，引發抗爭造成超過百人死亡！由於近日政府將修法保障特殊族群工作權，包括在1971年巴基斯坦戰爭中的軍人遺族，因此引發大量青年不滿上街抗議，但孟加拉政府很快以斷網、宵禁與警方鎮壓強烈回應。由於近年來人權團體早已不滿孟加拉政府修法打壓異己，此次抗爭格外受人注目。

政府鐵腕鎮壓抗爭

根據《NPR》報導，孟加拉警方甚至頒布宵禁，半夜只要講警方在路上集結見到民眾集結就會射擊；政府也派遣軍隊駐守在衝突熱區，避免民眾抗議擴大。

由於近日孟加拉執政黨人民聯盟企圖修法，將國內約30%的公務員職位留給少數群體，包括內戰遺族等，因此引發學生抗議，認為政府剝奪工作權。

但孟加拉政府不只沒有公布相關抗爭造成的人民死傷數，還派軍隊與警察大舉鎮壓，並對國內民眾實施斷網、中斷行動訊號，避免抗爭資訊外流。美國駐達卡大使館便指出，局勢非常緊繃，混亂中可能有數百到上千人受傷。

批修法收買支持者

英國廣播公司》提到，由於近年來孟加拉受到疫情影響，出現通膨與青年失業率高漲的狀況，而連任4屆的孟加拉總理哈西娜雖然在1月的選舉中當選，但受到被反對黨集體退選表達抗議。此次修法也遭到大學生與反對黨批評，人民聯盟透過修法收買自己的支持者，但哈西娜反駁說，這是要表彰當年為了獨立戰爭奮鬥的人民。

目前主要的孟加拉民族主義黨已表態支持學生抗爭，而政府的法務部長胡奎雖然表示相關措施都可以有討論空間，但以目前政府的強硬態度來看，尚未有妥協的意願。2018年也因為制定工作配合遇到大規模抗爭，但今年6月孟加拉高等法院認為配額制沒有違憲，因此政府想再次強渡關山。

【更多精采內容，詳見

修法 孟加拉 青年

延伸閱讀

賴清德全代會宣示：打造自己的國家「民主台灣」

反公職配額學運釀133死 孟加拉令警：格殺勿論

孟加拉動盪已至少133死 下令警方對抗議格殺勿論

孟加拉警方難平亂 示威學生闖監獄釋放數百囚

相關新聞

北韓持續空飄垃圾氣球 南韓軍方重啟前線擴音器

無視南韓軍方多次警告，北韓今天仍然向南空飄垃圾氣球。南韓軍方宣布，自今天下午1時起全面重啟前線擴音器喊話。兩韓邊境緊張局...

反公職配額學運釀133死 孟加拉令警：格殺勿論

為平息學生示威引發的與俱增國內動盪情勢，孟加拉士兵20日在各大城巿巡邏，鎮暴警察對違反政府宵禁令的抗議人士開槍。英國衛報...

孟加拉爆衝突！民眾為抗議特殊工作法走上街頭 政府鐵腕鎮壓上百人亡

孟加拉修法保障各種特殊族群工作機會，引發抗爭造成超過百人死亡！由於近日政府將修法保障特殊族群工作權，包括在1971年巴基斯坦戰爭中的軍人遺族…

美喊「採取必要措施」力挺 菲律賓：仁愛暗沙運補任務仍全由菲方執行

就在華府矢言「採取必要措施」力挺馬尼拉當局繼續運補任務後，菲律賓國家安全委員會今天表示，對於南海島礁仁愛暗沙上菲國部隊的...

民調仍低迷…日媒：岸田內閣支持率重返20% 但7成民眾盼換首相

日本媒體一項民調顯示，首相岸田文雄率領的內閣支持率為21%，時隔2個月重返20%大關，但連續13個月低於30%。根據這項...

廣島悼原爆邀以拒俄爆雙標 3萬人請願促取消

日本廣島悼念原爆的紀念儀式，今年以「體驗珍貴和平，呼籲立即停戰」由，邀請了「轟炸加薩」的以色列參加，有團體在網路上發起請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。