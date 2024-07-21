孟加拉爆衝突！民眾為抗議特殊工作法走上街頭 政府鐵腕鎮壓上百人亡

孟加拉修法保障各種特殊族群工作機會，引發抗爭造成超過百人死亡！由於近日政府將修法保障特殊族群工作權，包括在1971年巴基斯坦戰爭中的軍人遺族，因此引發大量青年不滿上街抗議，但孟加拉政府很快以斷網、宵禁與警方鎮壓強烈回應。由於近年來人權團體早已不滿孟加拉政府修法打壓異己，此次抗爭格外受人注目。

政府鐵腕鎮壓抗爭

根據《NPR》報導，孟加拉警方甚至頒布宵禁，半夜只要講警方在路上集結見到民眾集結就會射擊；政府也派遣軍隊駐守在衝突熱區，避免民眾抗議擴大。

由於近日孟加拉執政黨人民聯盟企圖修法，將國內約30%的公務員職位留給少數群體，包括內戰遺族等，因此引發學生抗議，認為政府剝奪工作權。

但孟加拉政府不只沒有公布相關抗爭造成的人民死傷數，還派軍隊與警察大舉鎮壓，並對國內民眾實施斷網、中斷行動訊號，避免抗爭資訊外流。美國駐達卡大使館便指出，局勢非常緊繃，混亂中可能有數百到上千人受傷。

批修法收買支持者

《英國廣播公司》提到，由於近年來孟加拉受到疫情影響，出現通膨與青年失業率高漲的狀況，而連任4屆的孟加拉總理哈西娜雖然在1月的選舉中當選，但受到被反對黨集體退選表達抗議。此次修法也遭到大學生與反對黨批評，人民聯盟透過修法收買自己的支持者，但哈西娜反駁說，這是要表彰當年為了獨立戰爭奮鬥的人民。

目前主要的孟加拉民族主義黨已表態支持學生抗爭，而政府的法務部長胡奎雖然表示相關措施都可以有討論空間，但以目前政府的強硬態度來看，尚未有妥協的意願。2018年也因為制定工作配合遇到大規模抗爭，但今年6月孟加拉高等法院認為配額制沒有違憲，因此政府想再次強渡關山。

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