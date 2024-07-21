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美喊「採取必要措施」力挺 菲律賓：仁愛暗沙運補任務仍全由菲方執行

中央社／ 馬尼拉21日綜合外電報導
就在華府矢言「採取必要措施」力挺馬尼拉當局繼續運補任務後，菲律賓國家安全委員會今天表示，對於南海島礁仁愛暗沙上菲國部隊的物資運補任務，仍全然由菲方執行。路透資料照
就在華府矢言「採取必要措施」力挺馬尼拉當局繼續運補任務後，菲律賓國家安全委員會今天表示，對於南海島礁仁愛暗沙上菲國部隊的物資運補任務，仍全然由菲方執行。路透資料照

就在華府矢言「採取必要措施」力挺馬尼拉當局繼續運補任務後，菲律賓國家安全委員會今天表示，對於南海島礁仁愛暗沙上菲國部隊的物資運補任務，仍全然由菲方執行。

法新社報導，由於北京當局日益加強聲索南海主權，近月來仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）一直是中菲兩國船隻之間衝突加劇的焦點。長期以來，一支為數不多的菲國部隊持續駐紮在蓄意擱淺於仁愛暗沙的老舊艦艇上。

菲律賓國安會助理主席馬拉雅（Jonathan Malaya）告訴法新社：「就輪調與運補任務（RORE）而論，我們仍界定為全然由菲律賓執行，運用菲國的艦艇、人員及領導力。」

但馬拉雅另指出：「上述任務可能依最高管理層指示而調整，不過這就是目前的方針或政策。」

馬尼拉當局說明執行運補任務的界定之前，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾表示，美國「將採取必要措施」，以確保菲律賓得以繼續運補物資給駐紮在爭議島礁的部隊。

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