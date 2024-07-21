北韓持續空飄垃圾氣球 南韓軍方重啟前線擴音器

無視南韓軍方多次警告，北韓今天仍然向南空飄垃圾氣球。南韓軍方宣布，自今天下午1時起全面重啟前線擴音器喊話。兩韓邊境緊張局勢加劇。

為反擊北韓多次投放垃圾氣球，南韓軍方自18日起輪流啟動設置於前線西部、中部、東部區域的擴音器，並警告北韓立即中止這類挑釁行動。但北韓仍在今天上午向南飄送垃圾氣球。

南韓合同參謀本部今天表示，「我軍將如先前數次提出的警告，自今天下午1時起全面啟動對北韓擴音器放送」，播放時間暫定為每天上午6時至晚間10時。據南韓軍方觀察，北韓今天下午仍持續飄送氣球，但未出現其他需應對的特殊動向。

南韓合同參謀本部警告，北韓這種使前線緊張升溫的行動，反而會為北韓軍方帶來致命代價，強調「北韓政權應負起所有責任」。擴音器喊話被視為一種心理戰，利用播放反北韓政權廣播、海外新聞等動搖北韓前線士兵心理，但南韓內部也有意見反對這項措施，認為可能激化矛盾。

京畿道北部的漣川郡2015年曾發生北韓為反擊擴音器喊話而以砲擊挑釁的事件。北韓領袖金正恩胞妹金與正在14日及16日談話中也對脫北者團體散布反北韓傳單的行為提出警告，表示若南韓再做出這類「幼稚伎倆」，北韓可能改變應對方式。

南韓聯合新聞通訊社引述軍方人士報導，設在前線的固定式擴音器已全部開啟，移動式擴音器會視情況出動。合同參謀本部表示，會與美國軍方合作，密切監視北韓軍方動向，及時應對挑釁。