快訊

未出席民進黨全代會 蔡英文臉書親曝原因「未提及賴清德」

7縣市大雨特報下到晚上 2縣市大雷雨轟1小時

中職／魔鷹狂炸18轟全壘打大賽奪冠 林安可差2轟斷連霸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北韓持續空飄垃圾氣球 南韓軍方重啟前線擴音器

中央社／ 首爾21日專電
無視南韓軍方多次警告，北韓今天仍然向南空飄垃圾氣球。（美聯社）
無視南韓軍方多次警告，北韓今天仍然向南空飄垃圾氣球。（美聯社）

無視南韓軍方多次警告，北韓今天仍然向南空飄垃圾氣球。南韓軍方宣布，自今天下午1時起全面重啟前線擴音器喊話。兩韓邊境緊張局勢加劇。

為反擊北韓多次投放垃圾氣球，南韓軍方自18日起輪流啟動設置於前線西部、中部、東部區域的擴音器，並警告北韓立即中止這類挑釁行動。但北韓仍在今天上午向南飄送垃圾氣球。

南韓合同參謀本部今天表示，「我軍將如先前數次提出的警告，自今天下午1時起全面啟動對北韓擴音器放送」，播放時間暫定為每天上午6時至晚間10時。據南韓軍方觀察，北韓今天下午仍持續飄送氣球，但未出現其他需應對的特殊動向。

南韓合同參謀本部警告，北韓這種使前線緊張升溫的行動，反而會為北韓軍方帶來致命代價，強調「北韓政權應負起所有責任」。擴音器喊話被視為一種心理戰，利用播放反北韓政權廣播、海外新聞等動搖北韓前線士兵心理，但南韓內部也有意見反對這項措施，認為可能激化矛盾。

京畿道北部的漣川郡2015年曾發生北韓為反擊擴音器喊話而以砲擊挑釁的事件。北韓領袖金正恩胞妹金與正在14日及16日談話中也對脫北者團體散布反北韓傳單的行為提出警告，表示若南韓再做出這類「幼稚伎倆」，北韓可能改變應對方式。

南韓聯合新聞通訊社引述軍方人士報導，設在前線的固定式擴音器已全部開啟，移動式擴音器會視情況出動。合同參謀本部表示，會與美國軍方合作，密切監視北韓軍方動向，及時應對挑釁。

北韓 南韓 脫北者

延伸閱讀

北韓今年第8次投擲穢物氣球…南韓每天擴音喊話 恐有1後果

北韓金日成軍事大學校長訪俄 疑在莫斯科近郊湖泊溺斃

北韓駐古巴外交官攜家脫北 登機前6小時才告知妻兒

北韓警告：南韓施放反平壤宣傳氣球將有慘烈後果

相關新聞

北韓持續空飄垃圾氣球 南韓軍方重啟前線擴音器

無視南韓軍方多次警告，北韓今天仍然向南空飄垃圾氣球。南韓軍方宣布，自今天下午1時起全面重啟前線擴音器喊話。兩韓邊境緊張局...

反公職配額學運釀133死 孟加拉令警：格殺勿論

為平息學生示威引發的與俱增國內動盪情勢，孟加拉士兵20日在各大城巿巡邏，鎮暴警察對違反政府宵禁令的抗議人士開槍。英國衛報...

廣島悼原爆邀以拒俄爆雙標 3萬人請願促取消

日本廣島悼念原爆的紀念儀式，今年以「體驗珍貴和平，呼籲立即停戰」由，邀請了「轟炸加薩」的以色列參加，有團體在網路上發起請...

海警船連續213天航行釣島周邊海域 創近12年新高

日本海上保安廳今天在釣魚台列嶼周邊海域，發現航行中的4艘中國海警船，這是中國公務船連續213天在該海域航行，創2012年...

阮富仲去世 中國學者：中越友好趨勢不變

自2011年起三連任越共總書記的阮富仲日前去世。對於阮富仲離世後的中越關係，中國學者認為，包括兩國之間密切經貿往來等多個...

日美擬制定首份共同文件 明文化包含核武擴大嚇阻

日媒報導，考量到中國與俄羅斯等國核威脅增加，日本與美國政府已確定將彙整首份關於「擴大嚇阻」的共同文件提升嚇阻力，目標希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。