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玻利維亞卡車與巴士對撞 至少22死16傷

中央社／ 拉巴斯20日綜合外電報導

玻利維亞警方表示，玻國安地斯山（Andes）一條公路今天發生卡車與巴士迎頭相撞的意外，造成22人喪生、16人受傷，這是波國今年迄今最嚴重的交通事故

法新社報導，警方表示，目前為止已確認14名罹難者身分；而智利外交部稱，其中至少1人為智利公民。稍早官員表示，死者包括卡車和巴士的司機。

交通官員陶瑞科（Nilo Torrico）告訴Unitel頻道說，這起事故發生在玻國帕塔卡馬亞鎮（Patacamaya）和智利北部坦蓬克馬多鎮（Tambo Quemado）間的一條道路上。

這條公路連接波、智兩國，是條繁忙的商業和旅遊路線。當時巴士正沿路駛往智利。

陶瑞科表示，初步調查顯示，這輛卡車在試圖超車時，駛入對向車道。

Unitel頻道的畫面顯示，巴士的車頭支離破碎，卡車全毀。路面上橫躺幾具屍首。

陶瑞科說，救援人員正在努力移出受困車輛中的遺體。

交通事故 巴士 智利

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