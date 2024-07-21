玻利維亞卡車與巴士對撞 至少22死16傷
玻利維亞警方表示，玻國安地斯山（Andes）一條公路今天發生卡車與巴士迎頭相撞的意外，造成22人喪生、16人受傷，這是波國今年迄今最嚴重的交通事故。
法新社報導，警方表示，目前為止已確認14名罹難者身分；而智利外交部稱，其中至少1人為智利公民。稍早官員表示，死者包括卡車和巴士的司機。
交通官員陶瑞科（Nilo Torrico）告訴Unitel頻道說，這起事故發生在玻國帕塔卡馬亞鎮（Patacamaya）和智利北部坦蓬克馬多鎮（Tambo Quemado）間的一條道路上。
這條公路連接波、智兩國，是條繁忙的商業和旅遊路線。當時巴士正沿路駛往智利。
陶瑞科表示，初步調查顯示，這輛卡車在試圖超車時，駛入對向車道。
Unitel頻道的畫面顯示，巴士的車頭支離破碎，卡車全毀。路面上橫躺幾具屍首。
陶瑞科說，救援人員正在努力移出受困車輛中的遺體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言