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規模6.2地震襲瓜地馬拉 未傳人員傷亡或災損

中央社／ 瓜地馬拉市20日綜合外電報導

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）表示，瓜地馬拉今天發生規模6.2地震薩爾瓦多尼加拉瓜也感受到搖晃。

法新社報導，這3個國家皆未傳出有人員傷亡或災損。

根據美國地質調查所，地震發生於晚間8時53分（格林威治時間2時53分），震央位於雅拉帕市（Jalapa）東南方8公里處，震源深度265.5公里。

薩爾瓦多地震研究所記錄到的地震規模為5.9，尼加拉瓜則為5.2。

這3個中美洲國家的民防當局皆未通報有人員傷亡或基礎設施受損。

中美洲位於所謂的環太平洋火山帶（Pacific Ring ofFire），這是沿美洲西部海岸一路延伸至太平洋盆地（Pacific Basin）的範圍廣大地震活動活躍地區。

地震 尼加拉瓜 薩爾瓦多

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