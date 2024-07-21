規模6.2地震襲瓜地馬拉 未傳人員傷亡或災損
美國地質調查所（U.S. Geological Survey）表示，瓜地馬拉今天發生規模6.2地震，薩爾瓦多和尼加拉瓜也感受到搖晃。
法新社報導，這3個國家皆未傳出有人員傷亡或災損。
根據美國地質調查所，地震發生於晚間8時53分（格林威治時間2時53分），震央位於雅拉帕市（Jalapa）東南方8公里處，震源深度265.5公里。
薩爾瓦多地震研究所記錄到的地震規模為5.9，尼加拉瓜則為5.2。
這3個中美洲國家的民防當局皆未通報有人員傷亡或基礎設施受損。
中美洲位於所謂的環太平洋火山帶（Pacific Ring ofFire），這是沿美洲西部海岸一路延伸至太平洋盆地（Pacific Basin）的範圍廣大地震活動活躍地區。
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