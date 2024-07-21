規模6.2地震襲瓜地馬拉 未傳人員傷亡或災損

隨著中國大陸軍艦進駐柬埔寨雲朗海軍基地已有數月，雙方更在5月展開重大軍演，象徵著北京第二個海外軍事基地正式邁入營運，也證實外界對大陸軍力已進駐東南亞國家的猜想。儘管共軍進駐雲朗的程度仍不明朗，但外界預測這不會是最後一個海外軍事基地。美國國防與情報官員已掌握包括阿拉伯聯合大公國等數十個國家，可望成為北京下一個海外軍事基地的東道國。

2024-07-21 11:30