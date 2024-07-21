回應南韓重啟擴音廣播 北韓再度空飄垃圾氣球

南韓合同參謀本部表示，北韓今天再度向南韓空飄垃圾氣球。這個舉動似是回應南韓恢復擴音喊話。

綜合路透社和法新社報導，南韓軍方19日決定將彈性採取的擴音器喊話措施改為每天實施，用以回應北韓投放垃圾氣球的「卑鄙、可恥和粗俗」行為。

今年5月以來，北韓已連續空飄近2000個附掛垃圾袋的氣球，成為兩韓緊張的新根源。

南韓合同參謀本部今天發布聲明說，北韓今天再度朝南韓空飄垃圾氣球，氣球正飛向京畿道北部地區。聲明並提醒民眾發現垃圾氣球時「切勿觸碰，立刻通報臨近的部隊或警署」。

一名南韓國人會議員本月稍早表示，北韓這些氣球已經干擾100多個航班，這些飛機上總計載有1萬名乘客。

為回應北韓舉動，首爾當局已全面中止2018年與北韓達成的緩解緊張局勢軍事協議，並於6月宣布將恢復使用擴音器對北韓廣播。

在這波宣傳廣播之前，南韓最近也恢復在邊境島嶼和朝鮮半島非軍事區附近的實彈演習。