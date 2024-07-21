快訊

遇高溫容易讓藥品變質失效 專家揭這幾種藥應妥善保存要領

中職／明星賽G2打線出爐 明星隊仍有4兄弟、悍將終於有1席

謝國樑、馬英九2022勝利三握 兩人今勝利重握對抗罷免

阮富仲去世 中國學者：中越友好趨勢不變

中央社／ 北京21日電
圖為習近平（左）去年12月12日訪越南，與阮富仲（右）舉行會談。（歐新社）
圖為習近平（左）去年12月12日訪越南，與阮富仲（右）舉行會談。（歐新社）

自2011年起三連任越共總書記的阮富仲日前去世。對於阮富仲離世後的中越關係，中國學者認為，包括兩國之間密切經貿往來等多個特點都決定了中越友好趨勢不會改變。

80歲的阮富仲19日因病去世，中共總書記、國家主席習近平20日到越南駐北京使館弔唁阮富仲。

對於阮富仲去世後的中越關係，陸媒觀察者網昨天刊發復旦大學中國與周邊國家關係研究中心主任趙衛華的分析說，越南注重在大國之間、尤其是在中美之間維持平衡，同時與中美兩國發展友好關係。

趙衛華表示，阮富仲任內，越南與美國的關係提升為全面戰略夥伴關係，同時和中國構建具有戰略意義的中越命運共同體，使中越關係一直維持著優先地位。

趙衛華提到，「可能越南國內外當下也普遍關心阮富仲總書記去世後，越南會不會向西方靠攏這一問題」。

他分析，前越共總書記阮文靈曾提出，越南要和所有國家都成為朋友，越南目前仍在實行這一政策，與包括中國在內的各個大國保持友好關係。阮富仲去世後，越南的平衡外交政策應該不會發生改變。

實際上，趙衛華指出，越南國內許多政治家和學者也經常討論相關問題，特別是在俄烏衝突（俄烏戰爭）期間，越南國內也就此不斷回憶和反思本國歷史，進而得出「永遠不會再走一邊倒的外交路線、要與各個大國同時發展好關係」的社會共識。

再考慮地緣因素，趙衛華說，中越兩國山水相連，文化類似，政治制度相同，都在進行社會主義建設，而且兩國經貿非常密切，中國20多年來一直是越南最大貿易夥伴，越南也是中國在東協（ASEAN）內部的第一大貿易夥伴、全球範圍內第六大貿易夥伴，這種密切的經貿往來對中越兩國來說是合作共贏。

趙衛華認為，「這些特點都決定了中越友好的大趨勢是不會發生改變的」。

不過，有華文媒體引述澳洲雪梨科技大學副教授馮崇義分析，阮富仲屬於政治老人，的確與越南的共產主義運動捆綁在一起。他的離世相當於這一代人離開政治舞台，而下一代人能否完全割捨過往意識形態則有待觀察。

越南 阮富仲

延伸閱讀

高速傳輸業者大擴產 搶搭AI列車

比亞迪 擴大越南布局

何謂竹子外交？越共總書記阮富仲病逝 中共唁電「沉痛悼念」

爆紅「越共咖啡台北首店」開幕！試營運全品項9折

相關新聞

日美擬制定首份共同文件 明文化包含核武擴大嚇阻

日媒報導，考量到中國與俄羅斯等國核威脅增加，日本與美國政府已確定將彙整首份關於「擴大嚇阻」的共同文件提升嚇阻力，目標希望...

韓第一夫人收Dior包醜聞遭檢方訊問 助手稱「太忙忘了還」

韓聯社報導，南韓首爾中央地方檢察廳21日證實，第一夫人金建希因收受迪奧（Dior）名牌包與其他奢侈品，於20日遭到執法部...

阮富仲去世 中國學者：中越友好趨勢不變

自2011年起三連任越共總書記的阮富仲日前去世。對於阮富仲離世後的中越關係，中國學者認為，包括兩國之間密切經貿往來等多個...

陸第二個海外軍事基地營運中 美預測下一地名單曝光

隨著中國大陸軍艦進駐柬埔寨雲朗海軍基地已有數月，雙方更在5月展開重大軍演，象徵著北京第二個海外軍事基地正式邁入營運，也證實外界對大陸軍力已進駐東南亞國家的猜想。儘管共軍進駐雲朗的程度仍不明朗，但外界預測這不會是最後一個海外軍事基地。美國國防與情報官員已掌握包括阿拉伯聯合大公國等數十個國家，可望成為北京下一個海外軍事基地的東道國。

健康來得及／「回春奧運」比誰最抗老 民間高手花小錢贏富豪

巴黎奧運將於7月26日登場，但另一場以長壽為主題的「回春奧運」已如火如荼展開。主辦者是「健康來得及」曾報導的科技狂人強生（Bryan Johnson），他年砸數百萬美元，進行各種療法與長壽飲食想延緩衰老。他還積極將此推廣為運動，吸引多達8000名健康狂熱者一同較量，比的是用生理年齡檢測，看誰身體衰老速度最慢。有趣的是，花大錢養生的強生沒能稱霸自己的比賽；那些贏過他的「民間高手」是怎麼做到的？

何謂竹子外交？越共總書記阮富仲病逝 中共唁電「沉痛悼念」

越共總書記阮富仲本19日在河內去世，享年80歲。越通社報導，阮富仲在一段時間患重病，儘管醫院精心治療，但因年老病重，醫治無效，於本周五逝世。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。