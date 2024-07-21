阮富仲去世 中國學者：中越友好趨勢不變

自2011年起三連任越共總書記的阮富仲日前去世。對於阮富仲離世後的中越關係，中國學者認為，包括兩國之間密切經貿往來等多個特點都決定了中越友好趨勢不會改變。

80歲的阮富仲19日因病去世，中共總書記、國家主席習近平20日到越南駐北京使館弔唁阮富仲。

對於阮富仲去世後的中越關係，陸媒觀察者網昨天刊發復旦大學中國與周邊國家關係研究中心主任趙衛華的分析說，越南注重在大國之間、尤其是在中美之間維持平衡，同時與中美兩國發展友好關係。

趙衛華表示，阮富仲任內，越南與美國的關係提升為全面戰略夥伴關係，同時和中國構建具有戰略意義的中越命運共同體，使中越關係一直維持著優先地位。

趙衛華提到，「可能越南國內外當下也普遍關心阮富仲總書記去世後，越南會不會向西方靠攏這一問題」。

他分析，前越共總書記阮文靈曾提出，越南要和所有國家都成為朋友，越南目前仍在實行這一政策，與包括中國在內的各個大國保持友好關係。阮富仲去世後，越南的平衡外交政策應該不會發生改變。

實際上，趙衛華指出，越南國內許多政治家和學者也經常討論相關問題，特別是在俄烏衝突（俄烏戰爭）期間，越南國內也就此不斷回憶和反思本國歷史，進而得出「永遠不會再走一邊倒的外交路線、要與各個大國同時發展好關係」的社會共識。

再考慮地緣因素，趙衛華說，中越兩國山水相連，文化類似，政治制度相同，都在進行社會主義建設，而且兩國經貿非常密切，中國20多年來一直是越南最大貿易夥伴，越南也是中國在東協（ASEAN）內部的第一大貿易夥伴、全球範圍內第六大貿易夥伴，這種密切的經貿往來對中越兩國來說是合作共贏。

趙衛華認為，「這些特點都決定了中越友好的大趨勢是不會發生改變的」。

不過，有華文媒體引述澳洲雪梨科技大學副教授馮崇義分析，阮富仲屬於政治老人，的確與越南的共產主義運動捆綁在一起。他的離世相當於這一代人離開政治舞台，而下一代人能否完全割捨過往意識形態則有待觀察。