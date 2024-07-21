日美擬制定首份共同文件 明文化包含核武擴大嚇阻

日媒報導，考量到中國與俄羅斯等國核威脅增加，日本與美國政府已確定將彙整首份關於「擴大嚇阻」的共同文件提升嚇阻力，目標希望在今年底前完成制定。

「擴大嚇阻」指的是透過事前公開宣言，把對同盟國的攻擊視為對美國攻擊並採取報復，嚇阻對方採取攻擊行動；因為透過把自身擁有的嚇阻力提供給同盟國的形式，所以被稱為「擴大嚇阻」。

日本讀賣新聞報導，擴大嚇阻是對第三國攻擊防範未然的安全保障政策，美國藉由「核保護傘」與常規武器，對日本、韓國及北約成員國提供嚇阻力。

已知日美政府將彙整首份擴大嚇阻共同文件，由雙方外交與國防部長7月下旬在日本東京舉辦關於核嚇阻力等協商並確認方向。

面對中國及俄羅斯等國核威脅增加的情況下，日美盼藉由在文件中明確化美國政策絕不動搖，來提高嚇阻力。

幾位日本政府相關人士透露這項訊息。日美政府2010年開始由負責外交及國防實際業務人員定期召開的擴大嚇阻協商，在過去這段期間不斷反覆進行討論。

日本政府相關人士表示，將根據至今所累積的討論內容，在共同文件中載明日美政府為發揮嚇阻力的看法，目標希望能在今年底前完成制定。

具體而言，日美擴大嚇阻共同文件中將包含美國決心透過核武等方式對日本周邊嚇阻做出貢獻。研判共同文件中將預想從和平時期到發生事態，包括日本面臨何種事態時，美國將對第三國實施報復等，針對美方將提供的能力進行整理並記載其方向性。

有關日美間擴大嚇阻的實際業務人員協商內容，因為包含軍事行動機敏對話，過去一直沒有對外公開。不過，日本政府相關人士表示，近年來考量「向其他國家展現日美緊密意見溝通，本身就能形成嚇阻力」，所以僅限協商概要內容將被公開。

儘管預料日美擴大嚇阻共同文件基於安全保障上的理由不對外公開，但目前方向是制定文件本身將會對外公布。

有看法指出，俄羅斯2022年2月開始侵略烏克蘭的其中一個導火線，是北大西洋公約組織（NATO）未表明軍事干預意願。

日美政府希望藉由彙整有關擴大嚇阻方針明文化的共同文件，表明美國保護日本的意願。

在日本周邊，中國正意圖以不透明方式擴大包含核武器在內的軍事力量，一旦中國進攻日本，外界認為前提就是要阻止美國介入，因此日本一直很重視美國的參與。