孟加拉抗議情勢升高 美國調升旅遊警示至4級

孟加拉公務員招募規定引發的抗議情勢升高，美國國務院今天將孟加拉旅遊警示提升至4級，形容孟加拉發生「內亂」，呼籲公民勿前往這個亞洲國家。

美國國務院向美國公民發布的海外旅行警示由輕至重分為4級。路透社報導，針對孟加拉的旅遊警示已從昨天的第3級「重新考慮旅行」，調升為最嚴重的第4級。

美國國務院同時表示，已授權非緊急美國政府雇員及家屬自行離開孟加拉。

● 為何會發生抗議？

核心議題是配額制度，學生不滿配額制度為參與1971年獨立戰爭的退伍軍人子女預留30%公務員職位，因此爆發大規模抗議活動。

孟加拉有著居高不下的青年失業率，1.7億的總人口中，有近3200萬年輕人沒有工作也未在就學。上述配額制度因此引發學生的憤怒。

警方在部分地區發射催淚瓦斯驅散抗議人群，政府同時禁止公眾集會、發布通訊限制措施，並在某些地區部署軍隊以及實施宵禁。過去一週已有數十人死亡。

● 美國調升旅遊警示級別

美國國務院在聲明中表示：「由於（孟加拉首都）達卡（Dhaka）持續發生內亂，旅客不應前往孟加拉旅遊。達卡市、其鄰近地區以及整個孟加拉據報都發生示威和暴力衝突。」

「受安全局勢影響，例行領事服務可能會出現延誤。」

美國國務院也表示，基於安全考量，美國駐孟加拉外館人員受到一些行動和旅行限制，而這可能會導致他們提供緊急服務的能力受限。

● 各國反應

美國和加拿大呼籲孟加拉維護和平抗議的權利，並對最近幾天孟加拉的暴力事件表示擔憂。