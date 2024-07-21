孟加拉動盪已至少133死 下令警方對抗議格殺勿論

中央社／ 達卡20日綜合外電報導

為平息學生示威引發的與俱增國內動盪情勢，孟加拉士兵今天在各大城巿巡邏，鎮暴警察對違反政府宵禁令的抗議人士開槍。英國「衛報」報導，當局已對警方下達「格殺勿論」命令。

根據法新社就警方和醫院通報進行統計，本週的暴力情勢截至目前至少已經造成133人喪生，對執政15年的總理哈希納（Sheikh Hasina）獨裁政府構成重大挑戰。

武裝部隊發言人沙哈達特．霍森（ShahdatHossain）告訴法新社：「已對全國部署軍隊，以維護法律和秩序。」

民營電視頻道Channel 24報導，至少到當地時間明天上午10時將維持宵禁。

今天天亮時分，擁有2000萬人口的首都達卡街道幾乎闃無人聲，部隊步行或搭乘裝甲運兵車展開巡邏。

但是後來有數以千計民眾回到住宅區蘭普拉區（Rampura），警方對群眾開槍，至少造成一人受傷。

52歲抗議人士伊斯蘭（Nazrul Islam）告訴法新社：「國家陷入無政府狀態…他們把人民當做小鳥一樣地開槍亂射。」

各大醫院對法新社通報，自從18日以來，槍擊死亡人數持續攀升。

警方發言人法魯克．霍森（Faruk Hossain）告訴法新社，首都昨天有「數以十萬計民眾」跟警察搏鬥，「至少150名警察入院治療，近150人接受急救」。他表示，有兩名警察被打死。

孟加拉本月幾乎天天都有遊行要求結束配額制度。這項制度為特定族群保留一半以上的公務員職位，包括1971年與巴基斯坦的解放戰爭退伍軍人子女。

批評人士認為這項制度嘉惠支持76歲哈希納的親政府團體成員的子女。維權團體指控哈希納政府濫用國家機器鞏固權力打壓異己，包括法外處決反對派人士。

宵禁 警察

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