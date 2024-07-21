東京白天猛暑晚上變天 足立區煙火秀臨時取消

日本今天以太平洋一側為主的地區上午開始氣溫上升，截至傍晚，全國有140處是氣溫逾攝氏35度的「猛暑日」。晚上部分地區變天，東京都足立區受雷雨影響，原訂的煙火大會臨時取消。

日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳的資訊報導，今天日本列島以太平洋一側為主的地區上午開始氣溫上升，截至晚間6時（台灣時間5時），全國有140處是氣溫逾35度的猛暑日，連續兩天有逾100處是猛暑日。包含猛暑日及氣溫逾30度的「真夏日」的地區共有671處。

今天氣溫最高的是靜岡市觀測到38.9度，東京都府中市38.0度、宮崎縣美鄉町與埼玉縣越谷市37.8度。東京都心（市中心）則是35.8度。

日本氣象廳與環境省對全國47都道府縣當中的27都府縣發布「中暑警戒警報」，呼籲民眾要勤於補充水分、使用冷氣空調，嚴防中暑。

日本氣象廳表示，受到鋒面影響，暖濕空氣流入，從西日本到北日本一帶大氣非常不穩定，有些地區會出現雷雨交加的天氣。

NHK報導，東京都足立區原訂今晚7時20分起舉行煙火大會（煙火秀），施放逾1萬發煙火，但鑑於可能出現雷雨交加的天氣，晚間7時主辦單位決定取消煙火大會。

日本每逢夏天有些地方會舉辦煙火大會、盂蘭盆舞大會或納涼慶典活動。像是東京都足立區的煙火大會去年就吸引了74萬人前來觀賞。

位於東京鐵塔旁的增上寺昨天和今天舉行盂蘭盆舞大會，很多民眾穿著輕便和服（日本稱浴衣）前來跳盂蘭盆舞，2天湧入約1萬人。

此外，鄰近東京鐵塔的東京都港區三田舉辦納涼慶典活動，標榜以孩童為主角，除了有美食攤位外，還安排釣金魚、撈糖果等活動，很多人攜家帶眷前來參與。這項活動往年邀請巴西舞孃表演森巴舞，今年則由民眾跳盂蘭盆舞。