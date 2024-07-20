越共總書記阮富仲病逝 民眾追憶親民作風盼反腐能延續

越共總書記阮富仲昨天病逝，越南各重大活動暫緩舉行，政府網站與民眾臉書圖片第一時間紛紛換成黑白色。民眾受訪時對阮富仲親民、平易的作風最感深刻，並盼越南能持續反腐。

越南共產黨中央委員會總書記阮富仲（Nguyen PhuTrong）昨天下午1時38分病逝於108中央軍隊醫院。越南官方通報未說明具體病因，僅說阮富仲因年事已高、重病而辭世，並將舉行國葬。

越南已下令暫停及延後各項娛樂與慶祝活動，河內市知名景點還劍湖以往每逢週末都會封路禁止汽機車行駛以利民眾步行、遊憩，今天則取消相關規劃；還劍湖畔一家商場的電子看板以黑底襯著一朵大大的白蓮花致哀。

越南民眾杜碧娥（Do Bich Nga）說，前一天就看到有關阮富仲身體健康狀況的通知，並獲授予金星勳章，當時即有預感阮富仲可能發生了很倉促與突然的事情。得知他辭世的消息，覺得傷心不捨、有重重的失落感。

她觀察，阮富仲在接待外賓的時候總是穿同樣一件西裝，前往探訪民眾的時候，穿得像一名普通公務員一樣。她並稱許阮富仲打貪的魄力，「從來沒有如此強而有力且沒有禁區的反腐指示和行動。」

民眾陶文義（Dao Van Nghia）表示，昨天從網路上得知阮富仲辭世的消息，「我非常失落、整個人都呆住了」。他說，身邊很多人和他一樣，看到消息後都十分悲痛，並在臉書上傳繫著黑紗的越南國旗照片表示哀悼。

陶文義指出，阮富仲很親切、總是和人民打成一片，自從他擔任總書記以來，許多高官因涉貪被捕。希望未來的越南領導人能有更多像他一樣的人，以及持續打擊貪腐，這樣國家才能發展得更好。

越南目前尚未正式發布國葬與悼念活動的日期和規劃，胡志明陵寢、越南國會大廈的越南紅色五角金星國旗依舊高懸，位於陳聖宗（Tran Thanh Tong）路、常為越南高官舉行告別式的殯儀館也未見相關布置。

阮富仲生前以簡樸形象示人，位於河內市的住家坐落在一條不起眼的小巷內，警方今天在路口圍起鐵柵欄及豎立禁止錄影、拍照的標示，人行道上也有許多便衣坐在摩托車上看守，避免家屬受到外界打擾。

越媒今天陸續刊出昔日同窗、同事對阮富仲的懷念。勞動者報（Nguoi Lao Dong）報導，阮富仲小學同學、今年82歲的吳柏育（Ngo Ba Duc）表示，阮富仲相當好學，以前下課還和他一起去幫工人補習賺錢買書。

吳柏育回憶，阮富仲在當上河內市委書記後仍常和他們聚會，有一次還自己騎摩托車到西湖一家餐廳參加同學會，餐廳經理見阮富仲騎摩托車趕來，以為發生什麼大事，阮富仲連忙說，只是單純聚會，沒什麼特別的。