日本兩架海鷹墜海8人殉職 傳水深5500公尺海底發現殘骸
日本海上自衛隊今年4月發生兩架海鷹直升機碰撞墜海，造成8人殉職。日媒報導，傳出水下無人探測機在水深約5500公尺海底發現事故機體殘骸，防衛省正審慎評估是否可能打撈上岸。
海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機，今年4月20日晚間在鳥島東方約280公里處，參加共有8艘艦艇及6架反潛直升機參與的反潛訓練時發生碰撞墜海；失事現場空域共有3架直升機飛行，其中兩架發生碰撞，兩機各搭載4人、總計8人全數殉職。
日本共同社報導，日本海洋研究開發機構在事發後接獲防衛省委託，出動水下無人探測機進行海底搜索，相關人士透露，今天傳出已發現事故機體主要殘骸的消息。
這具水下無人探測機搭載聲納及相機，具備水下6000公尺深度的調查能力。由於研判事故機主要殘骸可能沉入水深約5500公尺海底，海洋研究開發機構從7月起展開海底搜索。
日本放送協會（NHK）報導，相關人士受訪時說，海洋研究開發機構截至7月19日止，已在事發海域附近海底發現其中一架機體殘骸，並在附近也發現疑似另一架機體的物體。
水下無人探測機目前所發現的其中一具機體殘骸上的機身編號，跟事故機上編號一致。海洋研究開發機構將繼續進行調查，確認看似另一架機體的物體是否就是另一架事故機體。
研判防衛省接下來將詳細確認現場海底狀況，審慎評估是否可能將殘骸打撈上岸等事項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言