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日本兩架海鷹墜海8人殉職 傳水深5500公尺海底發現殘骸

中央社／ 東京20日綜合外電報導
圖為SH-60K海鷹直升機示意圖，非失事飛機。美聯社
圖為SH-60K海鷹直升機示意圖，非失事飛機。美聯社

日本海上自衛隊今年4月發生兩架海鷹直升機碰撞墜海，造成8人殉職。日媒報導，傳出水下無人探測機在水深約5500公尺海底發現事故機體殘骸，防衛省正審慎評估是否可能打撈上岸。

海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機，今年4月20日晚間在鳥島東方約280公里處，參加共有8艘艦艇及6架反潛直升機參與的反潛訓練時發生碰撞墜海；失事現場空域共有3架直升機飛行，其中兩架發生碰撞，兩機各搭載4人、總計8人全數殉職。

日本共同社報導，日本海洋研究開發機構在事發後接獲防衛省委託，出動水下無人探測機進行海底搜索，相關人士透露，今天傳出已發現事故機體主要殘骸的消息。

這具水下無人探測機搭載聲納及相機，具備水下6000公尺深度的調查能力。由於研判事故機主要殘骸可能沉入水深約5500公尺海底，海洋研究開發機構從7月起展開海底搜索。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士受訪時說，海洋研究開發機構截至7月19日止，已在事發海域附近海底發現其中一架機體殘骸，並在附近也發現疑似另一架機體的物體。

水下無人探測機目前所發現的其中一具機體殘骸上的機身編號，跟事故機上編號一致。海洋研究開發機構將繼續進行調查，確認看似另一架機體的物體是否就是另一架事故機體。

研判防衛省接下來將詳細確認現場海底狀況，審慎評估是否可能將殘骸打撈上岸等事項。

日本 直升機 自衛隊

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