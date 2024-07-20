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台海戰爭若爆發？美參謀首長稱「能擊敗大陸」：美中衝突恐如2戰慘烈

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）上將。 路透社資料照
美國參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）上將。 路透社資料照

美國參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）上將在今天舉行的一場論壇中表示，台海戰爭若爆發，美軍有信心能贏得戰爭，他對他的部隊充滿信心。

美國之音（VOA）中文網報導，福斯新聞（FoxNews）記者葛里芬（Jennifer Griffin）詢問布朗：「從你的軍事角度，如果北京試圖奪取台灣，美國能贏得對大陸的戰爭嗎？」布朗予以肯定答覆。

布朗在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上回答：「是的，我對我們的部隊充滿信心，而你們也應如此。我們是世界上最具殺傷力、最受推祟的作戰部隊。」

他還說，「我去過的每個國家都想成為像我們這樣，我們必須成為榜樣。如果我們與大陸發生衝突，這須以全國之力應對」，「如果我們受到挑戰，我們會應戰」。

布朗並指出，美中今後如果衝突，慘烈程度將類似第二次世界大戰。他認為大陸國家主席習近平想在美軍投放至台海前對台動武，因此他正在聚焦後勤。

美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍成員蘇利文（Dan Sullivan）今天也在同一論壇表示，在美國前總統川普（Donald Trump）任內，美國向台灣運送的武器比起過去幾任政府的加總還要多，而且還派出高級代表團，甚至是內閣官員。

蘇利文說，在這項議題上，行動與紀錄比言辭更加重要。

中共 台海 戰爭 美國 習近平

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