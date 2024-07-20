孟加拉出動軍人平亂 總理哈希納取消外訪

孟加拉學生與警察持續爆發致命衝突，促使總理哈希納（Sheikh Hasina）取消外國訪問行程，軍方今天也派出士兵到各地城市。

根據法新社統計醫院通報的罹難者人數，本週衝突造成的死亡人數已增到至少105人，對執政15年的哈希納專制政府形成巨大挑戰。

政府實施的宵禁於午夜生效，在警方再度無法平亂後，總理辦公室要求軍方部署軍人。

哈希納的新聞秘書伊斯蘭汗（Nayeemul IslamKhan）向法新社表示：「政府已決定實施宵禁並部署軍隊，以協助民政當局。」

首都達卡（Dhaka）的街道黎明時幾乎空無一人，軍人徒步或乘坐裝甲運兵車在這座人口有2000萬的大都市內巡邏。

哈希納原定明天出國展開外交訪問，但這一週國內暴力情事升級，她放棄了外訪計畫。

伊斯蘭汗告訴法新社：「有鑒於當前的局勢，她已取消西班牙與巴西的訪問行程」。