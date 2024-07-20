快訊

輕颱凱米生成！這時間可能發布海警 接近台灣時恐達中颱以上規模

8縣市大雨特報！雨彈炸到晚間 慎防雷擊、強陣風

終於等到運勢高峰！四生肖迎人生轉折 狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

東京都知事選舉公布欄之亂 日相岸田擬修法納管

中央社／ 東京20日綜合外電報導

日本剛結束不久的東京都知事選戰中，由於出現張貼與候選人無關等海報的「公布欄之亂」，及「奇特政見」被電視轉播等亂象，讓首相岸田文雄跟公明黨代表同意修法納管。

日本讀賣新聞報導，岸田昨天跟聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男會談，對於東京都知事選舉發生「公布欄之亂」等問題，兩人同意朝修正公職選舉法進行合作。

另外，自民黨與最大在野黨立憲民主黨的國會對策委員長，昨天也達成一致看法，將在秋天召集的臨時國會上提案修法。

山口會後受訪表示，在修法前將先舉行執政聯盟間協商的首次會議，針對在公布欄上張貼與候選人無關的海報，及政見發表時出現不入流內容等作為此次修法對象進行討論。

另一方面，針對妨害候選人演說的行為，山口與岸田都認為可以用公職選舉法的「妨害選舉自由罪」進行因應。

有關因應公布欄之亂，自民黨內目前已提出相關方案，內容包括新增維持公布欄上張貼海報的「品格」，並基於發生公布欄成為轉租對象的事態，新增禁止以營利為目的規定，並明訂罰則等。

有關政見發表的部分，也有意見認為要強化現行維持「品格」的規定。

修法 日本

延伸閱讀

MLB／道奇明年東京戰小熊 大谷翔平連兩年掀亞洲瘋

【2024日本關東鐵道跟團攻略】精選熱門迪士尼樂園/淺草寺/輕井澤景點，還能搭上鐵道列車欣賞關東近郊沿途美景！

東京近郊觀光、血拚首選！一站購足 佐野PREMIUM OUTLETS®

少子化怎解？前東京知事參選人提「引進一夫多妻制」 日議員轟亂來

相關新聞

孟加拉出動軍人平亂 總理哈希納取消外訪

孟加拉學生與警察持續爆發致命衝突，促使總理哈希納（SheikhHasina）取消外國訪問行程，軍方今天也派出士兵到各地城...

摧殘新聞自由 尼加拉瓜5年近300名記者遭迫害

根據NGO團體的報告，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）獨裁統治下，從2018年至今，尼國已有近300名媒...

新加坡示警不實訊息 引干預法封鎖郭文貴相關帳號

新加坡援引「防止外來干預法」封鎖與中國流亡富商郭文貴有關的社群帳號。有專家評論指出，這起事件對新加坡民眾而言是個警鐘，讓...

華爾街日報駐俄記者被控間諜 遭俄國判刑16年…換囚埋伏筆？

遭俄國以間諜罪名起訴的美國華爾街日報(The Wall Street Journal，簡稱WSJ)駐莫斯科特派員伊凡．格...

美國務卿：伊朗能在1到2週內生產核裂變物質

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，伊朗有能力在「1到2週」內製造出用於核武的核裂變物質

山東艦4度赴太平洋活動 日方研判意圖提高遠海能力

日方確認截至18日止持續在太平洋上航行的中國航艦山東號已航向南海，這是山東艦服役後第4度被確認在太平洋航行。日方研判中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。