東京都知事選舉公布欄之亂 日相岸田擬修法納管
日本剛結束不久的東京都知事選戰中，由於出現張貼與候選人無關等海報的「公布欄之亂」，及「奇特政見」被電視轉播等亂象，讓首相岸田文雄跟公明黨代表同意修法納管。
日本讀賣新聞報導，岸田昨天跟聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男會談，對於東京都知事選舉發生「公布欄之亂」等問題，兩人同意朝修正公職選舉法進行合作。
另外，自民黨與最大在野黨立憲民主黨的國會對策委員長，昨天也達成一致看法，將在秋天召集的臨時國會上提案修法。
山口會後受訪表示，在修法前將先舉行執政聯盟間協商的首次會議，針對在公布欄上張貼與候選人無關的海報，及政見發表時出現不入流內容等作為此次修法對象進行討論。
另一方面，針對妨害候選人演說的行為，山口與岸田都認為可以用公職選舉法的「妨害選舉自由罪」進行因應。
有關因應公布欄之亂，自民黨內目前已提出相關方案，內容包括新增維持公布欄上張貼海報的「品格」，並基於發生公布欄成為轉租對象的事態，新增禁止以營利為目的規定，並明訂罰則等。
有關政見發表的部分，也有意見認為要強化現行維持「品格」的規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言