東京都知事選舉公布欄之亂 日相岸田擬修法納管

日本剛結束不久的東京都知事選戰中，由於出現張貼與候選人無關等海報的「公布欄之亂」，及「奇特政見」被電視轉播等亂象，讓首相岸田文雄跟公明黨代表同意修法納管。

日本讀賣新聞報導，岸田昨天跟聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男會談，對於東京都知事選舉發生「公布欄之亂」等問題，兩人同意朝修正公職選舉法進行合作。

另外，自民黨與最大在野黨立憲民主黨的國會對策委員長，昨天也達成一致看法，將在秋天召集的臨時國會上提案修法。

山口會後受訪表示，在修法前將先舉行執政聯盟間協商的首次會議，針對在公布欄上張貼與候選人無關的海報，及政見發表時出現不入流內容等作為此次修法對象進行討論。

另一方面，針對妨害候選人演說的行為，山口與岸田都認為可以用公職選舉法的「妨害選舉自由罪」進行因應。

有關因應公布欄之亂，自民黨內目前已提出相關方案，內容包括新增維持公布欄上張貼海報的「品格」，並基於發生公布欄成為轉租對象的事態，新增禁止以營利為目的規定，並明訂罰則等。

有關政見發表的部分，也有意見認為要強化現行維持「品格」的規定。